Xiaomi bringt Mijia-Haushaltsgeräte auf den globalen Markt

Xiaomi bringt neue Haushaltsgeräte der Marke Mijia auf den Markt: den Mijia Kühlschrank Cross Door 502L, die Mijia Frontlader-Waschmaschine mit Trockner Pro 9 kg und die Mijia Klimaanlage Pro Eco-Serie. Mit den smarten Geräten treibt Xiaomi die „Human x Car x Home“-Strategie voran und schafft ein Ökosystem, das Verbraucher:innen weltweit ein vernetztes Lifestyle-Erlebnis bietet. Ihr könnt die Geräte nahtlos in euer Smart-Home-System einbinden und bequem über die Xiaomi Home-App steuern. Zudem sind sie mit Google Assistant und Alexa kompatibel.

Mijia Kühlschrank Cross Door 502L

Der Kühlschrank bietet mit 502 Litern viel Stauraum und flexible Lagerzonen, einschließlich einer i-Fresh-Zone, deren Temperatur ihr von minus 1 bis 5 °C einstellen könnt. Die Ag⁺-Frischetechnologie minimiert Gerüche und hemmt Bakterienwachstum, damit eure Lebensmittel länger frisch bleiben. Die Dual-Inverter-Technologie sorgt für einen leisen und energieeffizienten Betrieb. Über die Xiaomi Home-App werdet ihr benachrichtigt, wenn die Tür zu lange offensteht.

Mijia Frontlader-Waschmaschine mit Trockner Pro 9 kg

Die Waschmaschine hat ein schmales, platzsparendes Design. Dank des Direktantriebsmotors und der Power Wash-Technologie läuft sie besonders leise und verbraucht 25 % weniger Energie als der EU-Standard A. Die Dual-Auto-Dosierung gibt Waschmittel und Weichspüler automatisch optimal ab. Mit dem All-in-One-Programm könnt ihr bis zu 3 kg Wäsche in nur 180 Minuten waschen und trocknen. Die Smart Infusion-Technologie reinigt eine volle Ladung in nur 36 Minuten. Für eine hygienische Wäsche entfernt ein Hochtemperatur-Dampfwaschgang 99,99 % aller Bakterien. Wenn ihr Kleidung auffrischen wollt, nutzt den Refresh-Modus, der Falten reduziert, ohne Wasser zu verbrauchen. Zudem reinigt sich die Maschine in allen wichtigen Bereichen selbst.

Mijia Klimaanlage Pro Eco-Serie

Die Klimaanlage ist in den Varianten 2,6 kW und 3,5 kW erhältlich. Sie gehört zur höchsten Energieeffizienzklasse A+++. Der Mijia AI-Energiesparmodus passt die Leistung an die Umgebung an, was den Energieverbrauch um bis zu 27 % senkt. Ihr dürft euch auf schnelle Kühlung in 30 Sekunden und schnelle Heizung in 60 Sekunden freuen. Mikro-Lüftungsklappen verhindern, dass der Luftstrom direkt auf euch gerichtet ist. Über die Xiaomi Home-App könnt ihr den Energieverbrauch überwachen, Einstellungen anpassen und personalisierte Nachtprofile für optimalen Schlaf festlegen. Die KI lernt eure Gewohnheiten und passt die Einstellungen dynamisch an.

Mijia Produkte: Preise

Mijia Kühlschrank Cross Door 502L: ab 849 €

Mijia Frontlader-Waschmaschine mit Trockner Pro 9 kg: ab 579 €

Mijia Klimaanlage Pro Eco 3,5 kW: ab 699 €

Mijia Klimaanlage Pro Eco 2,6 kW: ab 599 €

Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.