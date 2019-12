Xiaomi besitzt globalen IoT-Marktanteil von 27 %

Xiaomi hat es nun schriftlich: Weltweit hat niemand so viele Wearables ausgeliefert. Was Canalys und IDC bestätigten, lest ihr hier…

Ganze 12,2 Millionen Armbänder von Xiaomi

Das Internet of Things ist eine feine Sache. Smarte Hardware verbindet sich allernorts miteinander, und Xiaomi hat seine Strategie darauf ausgerichtet. Als selbsternannte Smart Life-Trendsetter führt der Konzern das dritte Quartal in Folge die Wearables-Rangliste an. Mit 12,2 Millionen ausgelieferten Armbändern im dritten Quartal 2019 liegt der globale Marktanteil bei 27 % – und damit genau so hoch wie die Marktanteile der beiden direkten Verfolger zusammen. Weitere Informationen dazu findet ihr im Canalys-Report auf Englisch.

Brandaktuelle Hardware wie das Mi Smart Band 4 (erschien im Oktober 2019 in Deutschland) befeuern das Internet of Things-Business. Weltweit wurden nach seiner Premiere innerhalb von nur 8 Tagen über eine Million Einheiten verkauft. Mit Stand September 2019 sind mittlerweile mehr als 213 Millionen Smart Devices (ohne Smartphones und Laptops) an die Consumer-IoT-Plattform von Xiaomi angeschlossen – ein Anstieg von 62 % gegenüber dem Vorjahr.

3,5 Millionen AnwenderInnen verfügen über fünf oder mehr IoT-verbundene Geräte, was einem Anstieg von 78,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die monatliche Nutzerzahl des Sprachassistenten Xiao Ai stieg im September 2019 auf 57,9 Millionen, ein Plus von 68,6% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings ist Xiao Ai nur in Chinesisch verfügbar, von einem weltweiten Phänomen ist also fürs Erste nicht auszugehen. Was haltet ihr vom Internet of Things – seid ihr Teil des Ganzen oder nicht?