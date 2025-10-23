Xiaomi begeistert mit eigener Master Class bei den Erste Bank Open 2025

Auch in diesem Jahr ist Xiaomi Österreich stolzer Sponsor der Erste Bank Open – eines der wichtigsten Sportevents des Landes. Parallel zum Turnier lud Xiaomi heuer erstmals zu einer offenen „Xiaomi Master Class“ in der Marx Halle, bei der die Besucher:innen die Gelegenheit nutzten, gemeinsam mit Leica-Fotograf Niklas Stadler die Welt der Smartphone-Fotografie zu entdecken. In mehreren praxisnahen Stationen lernen die Teilnehmenden, wie sie mit einfachen Techniken und den richtigen Einstellungen beeindruckende Aufnahmen mit ihrem Smartphone erzielen können.

Neues Xiaomi 15T Pro überzeugt Besucher:innen mit tollen Features

Im Mittelpunkt der Master Class stand das neue Xiaomi 15T Pro, das an drei Erlebnisstationen ausprobiert werden konnte. Neben der beliebten Portrait-Station, bei der Niklas Stadler den Teilnehmenden zeigte, welche Einstellungen und Perspektiven das perfekte Bild ermöglichen, sorgte vor allem die Action-Station für Begeisterung: Hier konnten Besucher:innen die Dynamik der Tennisprofis auf dem Court einfangen und lernen, wie man mit dem richtigen Timing und den passenden Kameraeinstellungen Bewegung und Emotion perfekt festhält. Eine dritte Station lud dazu ein, die vielseitigen Funktionen der Leica-Kamera im Alltag auszuprobieren und eigene kreative Motive zu entdecken.

„Mit der Xiaomi Master Class wollen wir zeigen, wie viel fotografisches Potenzial in unseren Geräten steckt und das auf spielerische und inspirierende Weise. Dass so viele Tennisfans als auch Besucherinnen und Besucher spontan mitgemacht haben, freut uns ganz besonders“, sagt Florian Lindebner, Head of PR & Marketing bei Xiaomi Österreich.

Leica-Fotograf Niklas Stadler ergänzt: „Es ist faszinierend zu sehen, wie Menschen durch wenige Handgriffe und das richtige Verständnis für Licht und Komposition plötzlich ganz neue Seiten der Smartphone-Fotografie entdecken. Mit dem außergewöhnlichem Zoom der neuen Xiaomi 15T Series ist es zudem noch leichter, Emotionen einzufangen in Situationen, bei denen man sonst nicht näher herankommen würde. Das Xiaomi 15T Pro bietet mit seiner Leica-Kamera dafür die perfekte Grundlage.“

Xiaomi und die Erste Bank Open: Technologie mit lokalem Bezug

Die Partnerschaft zwischen Xiaomi Österreich und den Erste Bank Open besteht bereits seit zwei Jahren. Sie verbindet Präzision, Schnelligkeit und technisches Können – Werte, die sowohl im Sport als auch in der Technologie zählen. Darüber hinaus steht das Engagement von Xiaomi auch für die Verbundenheit mit der lokalen Community, denn Wien zählt zu den wichtigsten Märkten des Unternehmens in Zentraleuropa. Neben der Master Class ist Xiaomi auch heuer wieder mit verschiedenen Branding- und Aktivierungsmaßnahmen vor Ort präsent, darunter Ladestationen, Social-Media-Aktionen und Give-aways für Fans.