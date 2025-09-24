Xiaomi 15T Serie: Spitzen-Technologie mit herausragender Kamera und KI-Funktionen

Xiaomi präsentiert die neue Xiaomi 15T Serie – ein Flaggschiff-Lineup, das aus dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro besteht. Die Geräte vereinen herausragende Fotografie, modernste Technologie und ein elegantes Design.

Herausragende Optik für Bildgebung auf neuem Niveau

Beide Modelle verfügen über ein fortschrittliches Triple-Kamera-System, das gemeinsam mit Leica entwickelt wurde. Das Xiaomi 15T Pro hat eine Leica 5x Pro-Telekamera mit optischem Zoom und bis zu 20-fachem Ultra-Zoom, während das Xiaomi 15T eine Telekamera mit bis zu 4-fachem optischen Zoom bietet. Die 50-MP-Hauptkamera mit Leica Summilux-Optik sorgt für Details und lebendige Farben, auch bei wenig Licht. Für Selfies und Videocalls steht eine 32-MP-Frontkamera zur Verfügung. Dank Xiaomis KI-Plattform AISP 2.0 werden eure Bilder automatisch in Tiefe und Farbwiedergabe optimiert. Der Leica-Street-Photography-Modus ermöglicht schnellen Zugriff auf ikonische Brennweiten. Für Videografie könnt ihr 4K-HDR10+-Aufnahmen machen, das Xiaomi 15T Pro unterstützt sogar 4K-120fps auf der Hauptkamera.

Bahnbrechende Konnektivität und Betriebssystem

Mit der Xiaomi Astral Communication-Technologie könnt ihr direkt zwischen den Geräten der 15T Serie kommunizieren, auch ohne Mobilfunk oder WLAN. Die Xiaomi Offline Communication funktioniert auf bis zu 1,9 km. Der Xiaomi Surge T1S Tuner und die Super Antenna Array sorgen für stabile Verbindungen in jeder Umgebung. Die Geräte laufen auf dem neuen Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3, das eine verbesserte Benutzeroberfläche und erweiterte Multitasking-Fähigkeiten bietet.

Größeres, helleres und immersiveres Display

Die 15T Serie hat ein 6,83-Zoll-Display mit bis zu 3200 Nits Spitzenhelligkeit. Das Xiaomi 15T Pro verfügt über ultra-schmale Ränder, wodurch der Bildschirm noch größer wirkt. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz (Xiaomi 15T Pro) und 120 Hz (Xiaomi 15T) erlebt ihr flüssiges Scrollen. Beide Modelle sind mit einem Augenschutz ausgestattet, der das Display auch bei längerer Nutzung angenehm macht.

Leistung trifft Ausdauer

Die Geräte sind mit einem 5500-mAh-Akku ausgestattet. Das Xiaomi 15T Pro unterstützt 90W HyperCharge kabelgebunden und 50W HyperCharge kabellos, während das Xiaomi 15T 67W HyperCharge bietet. Der Akku behält auch nach 1600 Ladezyklen bis zu 80 % seiner Kapazität. Angetrieben werden die Smartphones vom MediaTek Dimensity 9400+ (Pro-Version) bzw. MediaTek Dimensity 8400-Ultra (Standardversion). Das Xiaomi 3D IceLoop System sorgt für eine effiziente Kühlung und eine gleichbleibend hohe Leistung.

Design und Haltbarkeit

Beide Modelle haben eine Glasfaser-Rückseite und ein Display aus Corning Gorilla Glass 7i, das 100 % kratzfester ist. Sie sind nach IP68 für Wasser- und Staubresistenz zertifiziert. Das Xiaomi 15T Pro hat zusätzlich einen Rahmen aus hochfester Aluminiumlegierung. Ihr könnt zwischen den Farben Schwarz, Grau und Mocha Gold (Pro-Version) oder Roségold (Standard-Version) wählen.