Xiaomi 13 Testbericht: Ein Gerät für jede Person?

Mid-Range mit Power

Neben dem 13 Pro verfügt auch das Xiaomi 13 über den top aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 Chip als Prozessor. Mit 4nm und dem Adreno GPU bringt das Xiaomi 13 reichlich an Geschwindigkeit und Power, ohne merkbare Hitzeentwicklung. Selbst bei einer Gaming-Session zwischendurch oder schnellen Switchen zwischen Kamera, Social Media und anderen Apps bleibt das Gerät annehmbar kühl. Apropos Apps! Auch sämtliche Verbindungen haben verbesserte Latency und laufen problemfrei nebeneinander. Kombiniert mit dem starken Prozessor bietet das Xiaomi 13 in der Tat hochklassiges Scroll/Swipe/Tap Gefühl.

Bei all den Verbesserungen könnte man glauben, das neue Mid-Range Xiaomi Gerät bräuchte nach 20 Minuten eine neue Akkuladung. Glücklicherweise wurde im Snapdragon 8 Gen 2 auch die Energieeffizienz stark verbessert. Während uns der direkte Vergleich zur letzten Generation leider nicht möglich war, ist die Angabe von 37 Prozent Performance-Verbesserung bei 47 Prozent Energieeffizienz-Verbesserung wohl etwas optimistisch. Etwas, aber nicht viel. Wir würden einer Verbesserung von 20 – 30 Prozent sowie 30 – 40 Prozent durchaus zustimmen. In Laborverhältnissen soll der Akku der Xiaomi 13 rund 1,35 Tage bei durchschnittlich starker Nutzung halten. Für das 13 Pro wird außerdem von einer vollständigen Ladung innerhalb von 19 Minuten gesprochen. Für das Mid-Range Modell gibt Xiaomi keine genaue Zahl, aber obwohl der 67 Watt Kabel-Turbocharge im Vergleich zu den 120 Watt des Pro-Modells durchaus spürbar sind, lädt das Xiaomi 13 dennoch zügig genug.

Kamer-Ja!

Traditionell wird bei den Kameras von Mid-Range Geräten im Vergleich zur Top-Range gespart und so ist auch das Xiaomi 13 keine Ausnahme. Doch während die Hardware des Mid-Range Geräts mit dem 13 Pro nicht mithalten kann, liefert das Leica Triple-Kamera-Setup auch hier großartige Dienste. Mit einem Zoomlevel von 0,6 bis 3,2 und einer 50 Megapixel Hauptkamera hat das Xiaomi 13 reichlich zu bieten und profitiert zudem von den selben smarten Software-Lösungen, wie das High-End Produkt.



(Vibrant Modus links bei wenig Licht, rechts bei gutem Licht)

Wo liegen also die konkreten Unterschiede in den Modellen? Mit der Hauptkamera sind die Ergebnisse kaum von denen des Xiaomi 13 Pro zu trennen. Der Vibrant Look lässt auch hier Kontrast und Farben extra knackig erscheinen (für manche Geschmäcker vielleicht etwas zu knackig) während der Authentic Look realistisch bleibt. Beide Geräte kommen beeindruckend gut mit schlechten Lichtverhältnissen zurecht und erzeugen sowohl in Fotos als auch in Bewegtbild tolle Ergebnisse. Die Unterschiede sind in Wahrheit marginal und zeigen bestenfalls in einer gelegentlichen leichten Verzögerung des Fokus oder leichtem Rauschen. Nichtsdestotrotz lassen die Fotos des Xiaomi 13 nichts zu wünschen übrig.

Wenn man es fühlt

Leichte Abstriche bei der Kamera. Etwas langsamere Ladezeiten. Der ein oder andere kleine Abstrich hier und dort. Aber der wahre Unterschied zwischen dem Xiaomi 13 und dem 13 Pro ist die Verarbeitung und das Gefühl in der Hand. Versteht uns nicht falsch! Auch das Mid-Range 13er Modell ist gut verarbeitet und bietet mit dem Corning Gorilla Glass 5 und der beschichteten Ceramic Rückseite hochwertige Oberflächen. Dennoch ist der Unterschied zum Corning Gorilla Glass Victus und der 3D Ceramic Rückseite spürbar. Zudem komplimentieren das seitlich abgerundete Display und der generelle Formfaktor des Pro Geräts auch das Format des Geräts bessert als die seitlichen Kanten des Xiaomi 13.