Xiaomi 13 Pro im Test: Die Welt in Händen?

Mit dem 13 Lite, 13, 13 Pro und dem kürzlich auch hierzulande angekündigten 13 Ultra setzt Xiaomi ein klares Zeichen und will seine Präsenz auch im europäischen Markt stärken. Von der unteren Mittelklasse bis in die High-Class Bereiche soll alles abgedeckt sein – das richtige Smartphone für jede Person.

Von Kraft und Form

Schon das Xiaomi 12 Pro hat sich für eine im Vergleich zu anderen Geräten kompakte Form entschieden und der chinesische Hersteller bleibt dieser Linie auch in der dreizehnten Generation treu. Mit 162,0 x 74,6 mm ist das 13 Pro angenehm kompakt und genießt ein schlichtes elegantes Design. Wahlweise wird das neue Xiaomi 13 Pro in Österreich in den Farben Ceramic Black oder Ceramic White verfügbar sein.

Sowohl die Form als auch die Oberflächenhaptik des Geräts fühlen sich wertig an und das Gewicht von 229 Gramm ruht gut in der Hand. Von einem Medium-Range Gerät kommend, fühlt sich auch das seitlich abgerundete Display aus Corning Gorilla Glass Victus wunderbar glatt an, ist kristallklar und widersteht Fingerabdrücken sehr gut. Einzig Staub sammelt sich darauf gerne und setzt sich in den Ritzen der nicht ganz idealen mitgelieferten klaren Plastikhülle fest. Ein Problem, das durch gelegentliches Abwischen aber leicht negiert werden kann.

Ein wohl der Funktionalität geschuldeter Design-Aspekt ist die stark herausstehende Kamera auf der Rückseite. Denn während das Smartphone selbst schlanke 8,38 mm dick ist, steht die Kamera weitere gute 2 mm hervor. Das Gerät liegt dadurch uneben und kann auch in Taschen eventuell an Dingen hängen bleiben. Die mitgelieferte Hülle gleicht diese Unebenheit leider nicht aus. Wir gehen davon aus, dass dieser Umstand aufgrund des komplexen Kamerasystems notwendig ist, und empfehlen eine Hülle, die das Gerät flach liegen lässt.

Display & Chip-Satz

Mit einem dynamischen 120Hz AMOLED WQHD+ Display hat das Xiaomi 13 Pro auf jeden Fall die Möglichkeit detailreiche klare Bilder mit leuchtenden Farben und knackigen Kontrasten zu liefern. Um diese Qualität wirklich genießen zu können und smooth durch Menüs, Apps, Bilder und Videos zu scrollen/swipen/tappen, braucht es natürlich einen entsprechend leistungsstarken Prozessor. Das Xiaomi 13 Pro wartet daher nicht nur mit einem tollen hellen Display auf, sondern verfügt auch über den neuesten Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Mit 30 – 50 Prozent mehr Leistung als die vorige Generation und verbesserter Grafik-Perfomance ist die Bedienung des 13 Pro ein wahrer Genuss. Auch bei einer schnellen Fortnite-Runde zwischendurch (unser Tester ist leider kein Battle Royale Profi) war dabei kaum eine Erwärmung des Geräts zu spüren.

Dank des High Band Simultaneous (HBS) Systems laufen auch mehrere 5 oder 6G Verbindungen stabil und simultan, was Social Media, Nachrichten lesen, Videos schauen, online shoppen oder einfach nur klassisches mobiles surfen zu einem fließenden responsiven High-End Erlebnis macht. Bei so viel Power ist Energie natürlich ein Thema. Der neue Snapdragon ist bei seiner Leistung dennoch annehmbar energiesparend. Bei durchschnittlicher Nutzung (wiederholte Kameranutzung, regelmäßige Social Media oder News-Checks, laufendes Texting, fast durchgängiger Bluetooth-Einsatz, etc.) war der Akku nach einem ca. 14h Tag auf 38 Prozent. Da wir uns dabei auch eher starke Display-Helligkeit gegönnt haben, finden wir das völlig in Ordnung. Laut Hersteller soll das Xiaomi 13 Pro außerdem innerhalb von 19 Minuten auf 100 Prozent laden können, was tatsächlich nicht weit von der Realität entfernt ist.