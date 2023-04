XGIMI verkündet und feiert den MoGo 2 Verkaufsstart

Die kürzlich angekündigte MoGo 2-Serie von XGIMI, führende Marke von branchenweit mit Design- und Produktpreisen ausgezeichneten Projektoren, ist ab sofort erhältlich. Die Serie umfasst die Projektoren MoGo 2 Pro und MoGo 2.

Tragbare Projektoren für alle

Die neue MoGo 2-Serie eignet sich ideal für vielbeschäftigte Berufseinsteiger und junge Familien. Die deutlichen Funktionsverbesserungen etwa bei der Helligkeit und der Audioleistung des Lautsprechers, machen die Projektoren besonders attraktiv. Zudem erleichtert die neue intelligente Bildschirmanpassung 2.0 den Einrichtungsprozess erheblich.

Kinoreife Helligkeit

Die Helligkeit ist ein entscheidender Faktor dafür, ein Projektor ein klares und sichtbares Bild projizieren kann. Bei der MoGo 2-Serie ist die von XGIMI selbst entwickelte Light Engine verbaut. Diese fortschrittliche Technologie setzt hochtransmissionsbeschichtete Linsen ein, um den Lichtverlust im Projektionslichtweg zu reduzieren. Sie erzielt dadurch eine Helligkeitsleistung von bis zu 400 ISO-Lumen. Mit einer Auflösung von 1080p (MoGo 2 Pro) und 720p (MoGo 2) werden so einmalig scharfe Bilder erzeugt.

Hollywoodreife Farben

Die MoGo 2-Serie verfügt über eine Farbraumabdeckung von bis zu 90 Prozent des DCI-P3-Farbraumstandards. Das bedeutet, dass die MoGo 2-Serie eine größere Anzahl von Farbdetails anzeigt und somit eine lebendigere Farbwiedergabe gewährleistet.

Der in der MoGo 2-Serie neu verwendete D65-Farbtemperaturstandard wird auch in Hollywood häufig als Standard verwendet. Er stellt die Farbdetails wieder her, welche Filme und Original-Videoinhalte haben sollten, so dass Nutzer ein realistischeres visuelles Erlebnis genießen können. Zudem ist die Farbgenauigkeit der Projektoren der MoGo 2-Serie sehr hoch, was zu einer besseren Farbwiedergabe von Hauttönen sowie Landschaften führt und gleichzeitig sicherstellt, dass die Filmnarrative, welche Filmemacher vermitteln möchten, voll zum Tragen kommen.

Atemberaubender Sound

Die Lautsprecherspezifikationen der Projektoren der MoGo 2-Serie wurden im Vergleich zur Vorgängergeneration umfassend aktualisiert. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Klangqualität. Zwei 8-W-Lautsprechereinheiten sorgen für eine kraftvolle Soundausgabe und damit für ein noch intensiveres Klangerlebnis. Die Projektoren verfügen über eine doppelseitige Klangausgabe, die ein größeres und gleichmäßigeres Klangfeld erzeugt. Es entsteht so ein dreidimensionales und intensives Klangerlebnis im ganzen Raum mit weniger Hochfrequenzverlust.

Das Gehäuse des MoGo 2-Projektors ist auf der Rückseite mit einem transparenten Bassmembran-Fenster ausgestattet. Nutzer können die Membranstruktur sehen und Klangbewegungen im Inneren des Lautsprechers beobachten. Insgesamt verfügen die leistungsstarken Lautsprecher über vier verschiedene Klangmodi für den Film-, Sport-, Musik- und Nachrichtenmodus.

Mit MoGo 2 Pro die Intelligent Screen Adaption 2.0 Technologie erleben

Als erster XGIMI-Projektor mit der Intelligent Screen Adaptation (ISA) 2.0 Technologie kann der MoGo 2 Pro eine unterbrechungsfreie automatische Trapezkorrektur und einen Autofokus erreichen, die dem Nutzer ein durchgängiges Seherlebnis bieten. Nach der Einstellung der Projektionsfläche kann ISA 2.0 eine automatische Trapezkorrektur und Fokusanpassung aus verschiedenen Winkeln durchführen.

Der intelligente Augenschutz ist ein weiterer Fortschritt der ISA 2.0. Wenn Kinder oder Haustiere an der Projektionsfläche vorbeigehen oder davor stehen bleiben, dunkelt der Projektor das Bild automatisch ab, um zu verhindern, dass die Augen geblendet werden.

Ferner umfasst ISA 2.0 auch Funktionen, die zuvor in ISA 1.0 verfügbar waren, die den Einrichtungsprozess vereinfachen und in Sekundenschnelle ein optimales Bild erstellen.

ISA 1.0 Technologie in MoGo 2

Die in MoGo 2 enthaltenen ISA 1.0 Funktionen sind nach wie vor ein Benchmark in der Branche: Die intelligente Bildschirmanpassung richtet das projizierte Bild automatisch am Rand der Leinwand aus und dank der intelligenten Hindernisvermeidung passt sich die Größe der Projektion entsprechend an, dass der Gegenstand nicht mehr im Bild ist. Die automatische Trapezkorrektur bei XGIMI Projektoren führt eine Korrektur innerhalb von ±40° auf der horizontalen und vertikalen Achse durch. Für ein klares Bild, ohne manuelle Einstellung, sorgt der Automatische Fokus.

Android TV 11 und Kompaktes Design

Die MoGo 2-Serie läuft auf dem neuesten Smart-TV-Betriebssystem von Google, das eine flüssigere Nutzererfahrung, mehr personalisierte Empfehlungen und Anpassungen sowie einen höheren Schutz der Sicherheit und Privatsphäre bietet. Die Projektoren der MoGo 2-Serie sind zudem sehr kompakt und leicht. So passen sie problemlos in einen Rucksack, um sie überallhin mitzunehmen. Die MoGo 2-Serie ist die erste XGIMI-Serie, die zusätzlich zum Kabel die Stromversorgung über eine Powerbank unterstützt. Nutzer können bei Bedarf einen eigenen Adapter oder eine Powerbank verwenden, um die Projektoren zu betreiben.

„Die MoGo 2-Serie richtet sich an alle, die Projektoren von höchster Qualität kennenlernen möchten. Deshalb haben wir den bisher nutzerfreundlichsten Projektor entwickelt, der unsere Technologie für alle zugänglich macht”, so Tex Yang, Vice President von XGIMI Global Business. „Die MoGo 2-Serie soll den Menschen eine einfache Nutzung in jeder Heimumgebung bieten. Ganz gleich, ob sie den großen Bildschirm im Haus mit der Familie genießen oder ihn zum Spaß draußen einsetzen, die MoGo 2-Serie steht für ein grenzenloses und bequemes Streaming-Erlebnis”, fügt er hinzu.

Verfügbarkeit

Der MoGo 2 ist seit heute ab 399 € auf XGIMI.com und über Amazon verfügbar. Der MoGo 2 Pro ist für 599 € zusätzlich zu den genannten Verkaufsplattformen auch bei weiteren Einzelhandelspartnern erhältlich. Dazu zählen in Deutschland MediaMarkt und Saturn sowie Euronics und Expert. Interessenten in Österreich können die Projektoren bei MediaMarkt erwerben.