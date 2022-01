XGIMI Halo+: XGIMIs portabler Beamer bekommt ein Upgrade

Im Rahmen der CES 2022 enthüllte XGIMI eine verbesserte Version des portablen Premium-Beamer Halo, der als XGIMI Halo+ ab sofort im offiziellen Webshop verfügbar ist.

Was hat die Plus-Version zu bieten?

Schon beim XGIMI Halo (hier geht’s zu meinem Test) müssen trotz des kompakten Formfaktors keine Abstriche in Sachen Bild- und Soundqualität gemacht werden. Die XGIMI Halo-Familie bietet ein Heimkino, das ganz einfach in den Rucksack gepackt werden kann und sekundenschnell einsatzbereit ist. Um diese ambitionierte Erfahrung noch weiter zu verbessern, stellt XGIMI nun das Upgrade vor. Die neue Ausgabe baut die Stärken des Vorgängers weiter aus, ohne den handlichen Formfaktor aufzugeben.

Der Halo+ erreicht eine maximale Helligkeit von 900 ANSI Lumen, was ihn zu dem derzeit hellsten portablen Projektor auf dem Markt macht. Das verbessert das Bild in weniger dunklen Umgebungen. So kommt jeder Frame dank FHD-Auflösung und HDR10 überall bestens zur Geltung. Um den Halo+ tatsächlich portabel zu machen verfügt er über eine integrierte Batterie, die bis zu zwei Stunden Wiedergabezeit erlaubt. So sind auch fehlende Steckdosen kein Problem mehr. Mit diesen und weiteren Upgrades löst die Plus-Version den Vorgänger als optimale portable Option für Heimkino-Fans ab.