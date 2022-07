Xenoblade Chronicles 3 A Step Away: Musik vom Soundtrack veröffentlicht

Passend zum bevorstehenden Verkaufsstart diese Woche veröffentlichte Nintendo am hauseigenen YouTube-Channel mit A Step Away eine kleinen Vorgeschmack auf den Xenoblade Chronicles 3 Soundtrack. Es ist ein emotionales Musikstück aus Xenoblade Chronicles 3 und drückt die Gefühle von Noah, Mio und ihren Freunden aus, die alles aufs Spiel setzen, um das Schicksal der Welt zum Guten zu wenden.

Worum geht’s?

Das neueste Abenteuer der beliebten Reihe führt die Zukunft der beiden vorherigen Xenoblade Chronicles-Hauptteile zusammen. Zugleich dient der neue Teil aber auch als Einstieg für alle, die in eine weitläufige Rollenspiel-Welt mit vielfältigen Charakteren und einer komplexen Geschichte eintauchen wollen. In Aionios, der Welt von Xenoblade Chronicles 3, stehen sich die zwei Nationen Keves und Agnus feindlich gegenüber. Jeden Tag führen sie Soldat:innen in Gefechte auf Leben und Tod. Sechs Kämpfer:innen aus beiden Lagern erhalten nun den Befehl zu einer Spezialmission. Können sie ihre Feindschaft überwinden und einen gemeinsamen Weg einschlagen?

Releasetermin

Wie eingangs erwähnt, erscheint das Spiel bereits diese Woche im Handel (29.7.2022).