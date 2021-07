XCOM Legends ist bei manchen im Google Play Store erschienen

“Wir erforschen und testen ständig neue Erfahrungen, um unseren Fans die beste Unterhaltung und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten”, sagte 2K in einer Erklärung. “Iridium Starfish hat XCOM Legends in begrenzten Gebieten sanft auf den Markt gebracht, aber wir haben derzeit keine weiteren Informationen zu teilen.”

Aus dem Nichts hat 2K XCOM Legends auf den Markt gebracht. Worum es sich bei diesem Titel handelt, lest ihr gleich hier!

Mehr über das Spiel

Im Einklang mit der XCOM-Serie ist das Game ein teambasiertes RPG, das einen wellenbasierten Kampagnenmodus und PVP-Kämpfe bietet. In dem dürft ihr mit einem Team von bis zu fünf Charakteren antreten, und es dreht sich darum, eine Alien-Invasion als letzte Bastion der Menschheit abzuwehren. Ihr dürft legendäre Helden freischalten, die ihr in Schlachten verwenden könnt, und ihr werdet mehr Charaktere und Belohnungen freischalten, je mehr ihr den Titel spielt. XCOM Legends ist im Early Access im Google Play Store verfügbar, wenn auch nur in bestimmten Gebieten.