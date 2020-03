Xbox Series X – die technischen Details enthüllt!

Microsoft hat heute die Xbox Series X enthüllt, genauer gesagt die Technik darin. Lest hier, was sich in der Konsole verbirgt!

Über die Xbox Series X

Die neueste Microsoft-Konsole wird einen AMD Zen 2-Achtkernprozessor mit 3,8 GHz Taktung verwenden und eine AMD-Grafikkarte mit 12 Teraflops Leistung. (Falls ihr euch wundert, was ein Teraflop ist – hier schaffen wir Abhilfe!) Diesen beiden Technikgiganten stehen 16 GB Arbeitsspeicher der Sorte GDDR6 zur Verfügung. Beim Speicherplatz wurde auch nicht gespart, hier gibt es eine NVME-SSD mit 1 TB Platz für eure Games.

Die Kühlung dieses Towers passiert ähnlich wie beim Mac Pro aus dem Jahre 2013: Unten wird kühle Luft angesaugt, diese wird durch das Gehäuse gezogen und somit von den heißen Komponenten erwärmt, warme Luft steigt auf – und oben kommt sie mittels eines 130mm-Lüfters heraus. Microsoft will mit der Xbox Series X ganz klar 4K-Auflösungen bevorzugen (8K wäre auch möglich), und das bei 60 Bildern pro Sekunde. Das Limit für die Bildschirmwiederholrate soll bei 120 Bildern pro Sekunde liegen, alles soll flüssiger werden, auch die Ladezeiten dank SSD: