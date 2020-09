Xbox Series S und Xbox Series X Preis sowie Releasetermin enthüllt

Es ist soweit – Microsoft lüftete nun den Releasetermin als auch den Xbox Series X Preis. Demnach erscheint am 10. November die Xbox Series X und Xbox Series S für 499,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) und 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) – Vorbestellungen sind ab dem 22. September möglich. Darüber hinaus wird EA Play in Partnerschaft mit Electronic Arts Teil des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC – ohne zusätzliche Kosten.

Was hat die Xbox Series X und S zu bieten?

Xbox Series X ist die leistungsstärkste und kompatibelste Xbox aller Zeiten. Mit Xbox Series S reiht sich die bisher kleinste Xbox-Konsole in die Konsolenfamilie ein und bietet all das, was zur nächsten Generation des Gaming gehört:

Xbox Series S wird – genau wie Xbox Series X – von der Xbox Velocity Architecture angetrieben und unterstützt ebenfalls schnellere Ladezeiten sowie Quick Resume. Die Konsole verfügt darüber hinaus über dieselben Next-Gen-Features wie Xbox Series X, darunter HDMI 2.1, Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern in der Sekunde, DirectX Raytracing, Variable Rate Shading sowie Spatial Sound – inklusive Dolby Atmos und Dolby Vision über Video-Streaming-Angebote wie Disney+ und Netflix.