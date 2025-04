Xbox-Konsolen-Update veröffentlicht: Neue Funktionen sind da!

Microsoft hat diese Woche ein neues Xbox-Konsolen-Update für Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht. Was ist also neu?

Zum neuen Xbox-Update

Die größte Ergänzung dieses Firmware-Patches ist die Verbesserung der Speicherplatzsituation auf der Xbox One und der Xbox Series X|S. Lesen Sie weiter für die Betriebssystemversion und weitere Details direkt von Microsoft. Hier ist, was es Neues gibt, direkt von Microsoft höchstselbst:

Betriebssystem (OS) Version: 10.0.26100.4020 (xb_flt_2504ge.250410-1100)

Wenn ihr ein aktives Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement habt, können Sie zusätzlich zur Game Pass-Bibliothek ausgewählte Spiele streamen, die euch gehören. Diese Funktion ist für Xbox One und Xbox Series X|S-Konsolen verfügbar.

Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, den Speicherplatz auf Ihrer Xbox One oder Xbox Series X|S zu verbessern.

Um mit dem Streaming zu beginnen:

Geht zu Meine Spiele & Apps > Vollständige Bibliothek > Eigene Spiele.

Verwendet den Filter, um nach Cloud-Gaming zu sortieren.

Wählt ein Spiel aus, das ihr streamen wollt, und wählt dann Mit Cloud-Gaming abspielen.

Um Platz in eurer Bibliothek zu schaffen: