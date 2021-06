Xbox Cloud Gaming mit Next-Gen-Spielen kommt auch auf Xbox One

Xbox Cloud Gaming ist auf dem Weg zur Xbox One, das gab Microsoft diese Woche bekannt. Lest hier mehr!

Xbox Cloud Gaming für alle?!

Xbox Series X- und Series S-Einheiten werden auch in Zukunft nicht so einfach zu kaufen sein. Danke, liebe Halbleiter-Problematik! Xbox-Fans werden aber dennoch eine neue Möglichkeit haben, die neuesten Spiele zu spielen, auch wenn sie keine der neuesten Konsolen von Microsoft haben. Dank Xbox Cloud Gaming werden Gamer:innen auch Next-Gen-Spiele auf ihre Last-Gen-Konsole streamen können. Die Nachricht wurde in der Zusammenfassung des Xbox- und Bethesda E3 2021-Showcases am Sonntag versteckt, und im Moment sind nur wenige Details verfügbar. Aber wer die eigene Xbox One wehmütig ansieht und beklagt, dass sie nicht Microsoft Flight Simulator spielen wird, darf sich freuen.

“Für die Millionen von Menschen, die heute auf Xbox One-Konsolen spielen, freuen wir uns darauf, mehr darüber zu erfahren, wie wir viele dieser Spiele der nächsten Generation wie Microsoft Flight Simulator über Xbox Cloud Gaming auf Ihre Konsole bringen werden, genau wie wir es mit mobilen Geräten, Tablets und Browsern tun”, so Microsoft. Gute Entscheidung!