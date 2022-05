Xbox Cloud Gaming: Fortnite ab sofort free-to-play streamen

In Zusammenarbeit mit Epic Games ist Fortnite als erster Free-to-Play-Titel mit Xbox Cloud Gaming verfügbar. Über die Cloud zockst Du das Battle Royale-Game zukünftig auf iOS-Geräten, Android-Phones oder -Tablets sowie Windows PC über den Browser.

So einfach spielt ihr Fortnite über Cloud Gaming

Fortnite über Cloud Gaming ist in 26 Ländern verfügbar – für die Nutzung benötigt ihr lediglich einen Microsoft-Account sowie ein iOS, iPadOS, ein Android-Device oder einen Windows PC mit Internetzugang. Das Game könnt ihr dann ohne Installation und ohne zusätzliche Mitgliedschaft spielen. Besucht einfach Xbox.com/play im Webbrowser eures präferierten Devices und loggt euch mit einem Microsoft-Account ein, um gemeinsam mit Freund:innen den nächsten Sieg in Fortnite zu erringen. Wie ihr spielt, liegt ganz bei euch: egal, ob via Native Touch Control oder einen unterstützten Controller – alles ist möglich.