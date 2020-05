Xbox 20/20: Yakuza Like a Dragon wird Xbox Series X-Launch-Titel

Microsoft verkündete gestern abend im Rahmen der Xbox 20/20, dass Yakuza Like a Dragon – der siebte Teil der kultigen Yakuza-Reihe – als Launch-Titel für die Xbox Series X, sowie die Xbox One und Win 10-PCs erscheint.

Was hat Yakuza Like a Dragon zu bieten?

Der siebte Teil der Yakuza-Reihe erzählt die Geschichte eines Außenseiters, der für seine Ideale einsteht –Notfalls auch mit seinen Fäusten. Verraten und dem Tod nahe zurückgelassen von dem Mann, dem er am meisten vertraute, bahnt sich Ichiban Kasuga den Weg zurück ins Leben. Als Teil einer niedrig gestellten Yakuza-Familie löst der neue Hauptcharakter den vormaligen Protagonisten Kiryu Kazuma ab, dessen Geschichte in Yakuza 6: Song of Life abgeschlossen wurde.

Der Schauplatz dieser Fortsetzung liegt in der heutigen japanischen Stadt Yokohama, in der ihr euch in dynamischen Rollenspiel-lastigen Kämpfen von unten nach ganz oben arbeitest. Auf eurer Reise versammelt ihr eine Reihe verschiedenster Charaktere aus den Rändern der Gesellschaft – alle mit ihrer ganzen eigenen Motivation und Hintergrundgeschichte. Darüber hinaus ist Ichiban kein Krieger oder Magier, stattdessen schlüpft er in Rollen wie die eines Bodyguards, eines Musikers oder sogar eines Kochs. Insgesamt gibt es 19 dieser Jobs, die weit entfernt von einem herkömmlichen Rollenspiel liegen. Jede Aufgabe birgt einzigartige Herausforderungen für den Hauptcharakter – sie können sogar miteinander kombiniert werden!

Yokohama steckt voller Action und Drama: Witzige Minispiele und spannende Nebengeschichten erwecken die Stadt zum Leben. Wenn ihr einen Moment genug von explosiven Kämpfen habt, trällert ihr einfach ein paar Lieder im Karaoke-Salon der Stadt oder stattest den Sega-Automaten einen Besuch ab. An jeder Ecke findet ihr Neues – und lernt so den Puls von Yokohama kennen.