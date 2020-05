Xbox 20/20: Call of the Sea von Raw Fury angekündigt

Im Rahmen der Xbox 20/20 verkündeten Microsoft und Raw Fury, dass Call of the Sea für die Xbox Series X erscheint. Obendrein unterstützt das Spiel Smart Delivery – das bedeutet, ihr könnt euch den Titel für Xbox One kaufen und erhaltet ein kostenloses Update des Spiels für Xbox Series X. Zusätzlich wird eine generationsübergreifende Speicherung von Charakteren über Xbox-Konsolen hinweg möglich sein. So können Gamer ihre Reise auf Xbox One starten, dann die Spielversion auf Xbox Series X upgraden – und die Story ohne Neubeginn einfach auf Xbox Series X fortsetzen.

Worum geht’s in Call fo the Sea?

Im Spiel taucht ihr in die Epoche der 1930er Jahre und erlebt jede Menge Abenteuer und knifflige Puzzles in der Ego-Perspektive. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Norah, einer verzweifelten Ehefrau auf der Suche nach der verschollenen Expedition ihres Mannes. Die Suche beginnt auf einer idyllischen, Insel im Südpazifik, auf der sich zahlreiche Rätsel verbergen …