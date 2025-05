WYBOT C2 Vision Test: Roboter mit KI macht den Pool sauber!

Die Filtration wurde ebenfalls optimiert: Eine 180 μm-Filterbox kombiniert mit einem besonders feinen 10 μm-Ultrafeinfilter soll große Ablagerungen ebenso effektiv aufnehmen wie feinste Partikel und sogar Kristalle. Herzstück des Geräts ist ein leistungsstarker bürstenloser Motor mit beeindruckenden 3592 GPH Saugkraft, der sowohl energieeffizient als auch langlebig arbeitet. Mit dem WYBOT C2 Vision könnt ihr euch von unansehnlichen Wasserrändern verabschieden – jene Schmutzlinie, die sich oft am Wasserrand des Pools bildet. Der Roboter entfernt mühelos Öle, Kosmetika und andere Rückstände entlang der Wasserlinie. Ein interessantes Feature, von dem vor allem Pool-Fans mit hohem Qualitätsanspruch profitieren dürften. Aber wie schlägt sich das Gerät tatsächlich? Packen wir den Poolroboter zunächst erst einmal aus, bevor wir ihn in Betrieb nehmen:

Dieser kabellose Roboter-Poolreiniger mit KI-Technologie verspricht effizientere und gründlichere Reinigung als herkömmliche Modelle. Ob er dieses Versprechen halten kann und was ihn sonst noch auszeichnet, erfahrt ihr gleich hier! Der WYBOT C2 Vision Robotic Pool Cleaner Vacuum with AI Vision (was für ein Name!) wird auf seiner offiziellen Website als High-End-Lösung für moderne Pools positioniert. Das Hauptverkaufsargument ist zweifelsohne die integrierte KI-Vision-Technologie, die mit fortschrittlichen visuellen Sensoren ausgestattet ist. Der Hersteller verspricht eine bis zu 20-fach gesteigerte Reinigungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Poolreinigern. Dank dieser „intelligenten Augen“ kann der Roboter Schmutz aktiv aufspüren und gezielt ansteuern, während er Hindernissen geschickt ausweicht. Dementsprechend werden wir das Hauptaugenmerk (pun intended) darauf legen.

Der erste Eindruck

Ähnlich wie sein Vorgänger präsentiert sich der C2 Vision als sofort einsatzbereites Gerät ohne aufwendige Montage. Wir haben übrigens den WYBOT C1 testen dürfen, hier geht es zu unserem Testbericht des Modells! Vor der ersten Verwendung sollte der Roboter vollständig aufgeladen werden. Während dieser Ladezeit könnt ihr bereits die WYBOT-App (für iOS und für Android verfügbar) herunterladen und den Roboter damit koppeln. Der Kopplungsprozess gestaltet sich erfreulich unkompliziert: Nach der Kontoerstellung wird das Gerät automatisch erkannt und kann mit wenigen Fingertipps verbunden werden. Die App selbst ist übersichtlich gestaltet und bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Ein Timer kann hier genauso wie eine intelligente Wegplanung mit Mustern eingestellt werden.

In der App könnt ihr nicht nur die Form und das Material eures Pools definieren, sondern auch zwischen acht verschiedenen Reinigungsmodi wählen. Diese sind: Gesamter Pool, Boden, Wände, Wasserrand, Wände und Boden, Turbo-Boden, Eco-Boden und KI (Dirt Hunting am Boden). Besonders hervorzuheben ist die intelligente Pfadplanung: Sieben verschiedene Reinigungspfade sorgen für eine gründliche Reinigung mit weniger ausgelassenen Stellen. Im „Experten-Modus“ habt ihr zudem die Möglichkeit, vom Standard abzuweichen und individuelle Muster für die Reinigung vorzugeben. Die Bedienung über die App funktioniert tadellos – einfach die gewünschten Einstellungen auswählen und mit einem Tipp auf „Senden“ übertragen. Wichtig: Die Konfiguration muss außerhalb des Wassers erfolgen.

Los geht’s, WYBOT C2 Vision!

Nach dem Aufladen kann der Test beginnen. Die Inbetriebnahme gestaltet sich nach der Einrichtung via App erfreulich einfach: Einschalten, ins Wasser setzen – das war’s. Sobald der C2 Vision erkennt, dass er sich im Wasser befindet, legt er auch schon los. Der Roboter orientiert sich kurz und beginnt dann mit dem festgelegten Reinigungsmodus. Im Vergleich zum Vorgängermodell fällt sofort der Unterschied in der Arbeitsweise auf: Die KI-Vision sucht aktiv nach Verschmutzungen und sorgt für eine deutlich gezieltere Reinigung. Im „Dirt Hunting Mode“ (nur für Böden) arbeitet der WYBOT besonders effizient – er priorisiert stark verschmutzte Bereiche und sorgt so für eine unübertroffene Effizienz. Die Besonderheit: Er erkennt Blätter, Algen und Schmutz mit seiner KI-Kamera und spart dadurch viel Zeit.

Das funktioniert laut Aussage des Herstellers nach einem Monat optimal, aber schon in den ersten Ausfahrten war hier die Kamera Gold wert. So könnt ihr die Putzzeiten dramatisch verringern! Standardmäßig putzt der C2 Vision so lange, bis ihm der Saft ausgeht, was bei voller Ladung bis zu 180 Minuten im Eco-Modus sein können. Für Pools bis 200 m² ist das mehr als ausreichend, das bedeutet in Wahrheit, dass ihr einen regulären Pool damit mehrfach säubern lassen könnt, bevor ihr ihn wieder aufladen müsst. Besonders praktisch: Das Auto-Park-System sorgt dafür, dass der Roboter automatisch zum Beckenrand zurückkehrt, sobald der Akku zur Neige geht. Dort kann er mühelos mit dem mitgelieferten Haken, den ihr vorsorglich an eurer Standard-Poolstange angebracht habt, geborgen werden.

Höchst zuverlässig und saugstark

Die große Stärke des WYBOT C2 Vision ist, wie es für den Hersteller so üblich ist, der minimale Wartungsaufwand. Nach getaner Arbeit müsst ihr lediglich den Filter reinigen und das Gerät aufladen. Die LED-Anzeige an der Front zeigt jederzeit den aktuellen Status des Roboters an – und klar: Wenn er schon am Rand pausiert und auf seine „Rettung“ wartet, ist es höchstwahrscheinlich Zeit zum Rausholen und Aufladen. Mehr als je zuvor kann sich dieser Poolroboter um alles kümmern, und genauso erwartet er ein Mindestmaß an Wartungsaufwand. Doch wie sieht das aus? Viel habt ihr nicht zu tun, das kann ich euch schon mal vorab verraten. Das Entleeren und Reinigen der doppelschichtigen Filtration ist äußerst einfach.

Einfach die Filterbox herausnehmen und gründlich mit Wasser durchspülen – der Schmutz und die Verunreinigungen werden leicht weggespült. Selbst Algen im HEPA-Filter können auf diese Weise mühelos entfernt werden. Die Konstruktion ist durchdacht und erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Wartung. Nach der Benutzung sollte der Roboter zum Trocknen an die Luft gestellt werden, bevor ihr ihn aufladet. Die Wasserablassfunktion funktioniert hervorragend – einfach den C2 Vision kurz senkrecht am Griff halten, und binnen Sekunden läuft das Wasser fast zur Gänze wieder aus. Hier ist noch eine Ergänzung wichtig: Den Ultrafeinfilter solltet ihr ausschließlich mit dem Turbo Floor-Modus verwenden, das wäre optimal.

WYBOT C2 Vision: Die Technik

Der C2 Vision setzt auf modernste Technologie für maximale Reinigungsleistung. Der leistungsstarke bürstenlose Motor mit 65 Watt Leistung sorgt für eine beeindruckende Saugkraft von 3592 GPH. Im Vergleich zu Vorgängern und auch manchen Mitbewerbern bietet er damit deutlich mehr Power für hartnäckige Verschmutzungen. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 180 Minuten im Eco-Modus mehr als ausreichend für großzügige Pools bis zu 200 m². Die Ladezeit beträgt etwa drei Stunden, was im Vergleich zur Nutzungsdauer ein sehr gutes Verhältnis darstellt. Besonders beeindruckend sind jedoch die Gründlichkeit als auch die Vielseitigkeit des Poolroboters.

Mit acht verschiedenen Reinigungsmodi (VISION/Full/Floor/Wall/Waterline-only/Wall then Floor/Turbo/Eco) und sieben Reinigungspfaden in allen Ausprägungen bietet er für jeden Pooltyp und jede Verschmutzung eine Lösung. Die Kompatibilität mit verschiedensten Pooloberflächen ist ebenfalls ein großes Plus. All das lässt sich in der zugehörigen WYBOT-App fürs Smartphone einstellen. Der WYBOT C2 Vision verfügt über eine doppelschichtige Ultra-Fine-Filtration, die große Partikel (180 μm) ebenso effektiv aufnimmt wie feinsten Staub (10 μm). Die Filterkapazität der Box beträgt großzügige drei Liter, wodurch ein Entleeren seltener notwendig wird.