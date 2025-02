WWE 2K25 Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

WWE 2K25 bringt aufregende neue Gameplay-Elemente und Features, darunter brandneue Match-Typen wie Intergender-, Underground- und Bloodline-Rules-Matches. Im explosiven Gameplay-Trailer werden die aufregenden neuen Brawl-Umgebungen gezeigt, einschließlich des NXT Parking Lots und des WWE-Archivs, wo Spieler:innen die Umgebung für spektakuläre Aktionen nutzen können. Fans dürfen sich zudem auf das 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty freuen, das die legendäre Anoa’i-Familie und deren Kämpfe feiert, mit Roman Reigns, The Rock und Yokozuna. Außerdem gibt es erste Einblicke in neue Funktionen wie MyRISE Mutiny, Meine FRAKTION World Tour und das Online-Feature von Mein GM.

Zusätzlich bietet der WWE 2K25 Gameplay-Trailer einen exklusiven Blick auf „The Island“, eine neue immersive Umgebung für PS5 und Xbox Series X|S, die euch eine völlig neue Art des Spielens jenseits des Rings ermöglicht. Der Trailer zeigt auch die Rückkehr von Chain Wrestling, spannende Entwicklungen in der Storyline von MyRISE Mutiny und die Einführung von neuen Features wie den Underground- und Bloodline Rules-Match-Typen. WWE 2K25 verspricht ein intensiveres und vielfältigeres Gameplay, das sowohl für Fans von Wrestling als auch für Spieler, die tiefer in die WWE-Welt eintauchen möchten, zahlreiche neue Erlebnisse bietet.