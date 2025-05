WWDC 2025: Was erwartet uns beim Apple-Entwickler-Event?

Apple wird auf der WWDC am 9. Juni 2025 große Software-Neuerungen für alle seine Betriebssysteme vorstellen. Was kommt?

Zur WWDC 2025

Die WWDC 2025 findet unter dem Decknamen „On the horizon“, also „Am Horizont“ statt. Am Horizont sind natürlich einige Neuerungen für alle Betriebssysteme, darunter iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 und visionOS 3. Erwartet wird eine der größten visuellen Überarbeitungen in der Geschichte von Apple. Die neue Designsprache soll sich an Apples Mixed-Reality-Headset orientieren und unter anderem fast runde App-Symbole sowie überarbeitete App-Ansichten und ein einheitlicheres Look-and-Feel über alle Geräte hinweg bringen. Das Ziel ist es, das Wechseln zwischen iPhone, iPad und Mac visuell konsistenter zu gestalten, sodass sich die verschiedenen Geräte wie Varianten desselben Systems anfühlen. Besonders für das iPad werden größere Produktivitätsverbesserungen erwartet. Das iPadOS-Update soll fortschrittlicheres Multitasking und eine bessere Verwaltung von App-Fenstern ermöglichen, sodass sich vor allem das iPad Pro mehr wie ein echtes Pro-Gerät anfühlt. Ein vollständiges Mac-Erlebnis wird es zwar nicht geben, aber die Annäherung an macOS wird weiter vorangetrieben.

Ein zentrales Thema der WWDC wird Apple Intelligence sein, Apples eigene KI-Initiative. Derzeit ist das ja noch nicht der Bringer, wie wir im iPhone 16-Testbericht feststellten. Neben allgemeinen Verbesserungen für bestehende Funktionen sind auch neue KI-Features geplant, etwa ein smarter Batteriemanagement-Modus, der das Nutzungsverhalten analysiert und die Akkulaufzeit optimiert. Außerdem arbeitet Apple an einem virtuellen Gesundheitscoach, der mithilfe von KI personalisierte Gesundheitsberatung bieten soll. Bei Siri sind die großen KI-Upgrades, die letztes Jahr angekündigt wurden, noch nicht marktreif. Die wirklich revolutionären Siri-Funktionen werden wohl erst später erscheinen, kleinere Verbesserungen könnten aber vorgestellt werden – darunter die Option, Gemini statt ChatGPT für den Sprachassistenten zu nutzen. Die ersten Entwickler-Betas der neuen Betriebssysteme folgen direkt nach der WWDC verfügbar sein, öffentliche Betas kommen im Sommer. Im Herbst werden alle Systeme dann schlussendlich an alle unterstützten Produkte ausgerollt, zeitgleich mit neuen Geräten!