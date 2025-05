WRC und Codemasters gehen getrennte Wege – weitere Rallye-Spiele ungewiss

Codemasters gab bekannt, dass seine Partnerschaft mit der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beendet wurde. Was heißt das für zukünftige Rallye-Titel?

Bye, WRC-Spiele?

Das Codemasters-Studio von EA hat gesagt, dass es die Entwicklung zukünftiger Rallye-Spiele „pausieren“ und damit einen jahrzehntelangen Lauf beenden wird, der mit dem ersten Colin McRae-Spiel im Jahr 1998 für PC und PSone begann. EA erwarb Codemasters, das angesehene britische Studio hinter den Rallye-Spielen Colin McRae und Dirt, im Jahr 2021. „Jede große Reise findet schließlich ihre Ziellinie, und heute geben wir bekannt, dass wir das Ende der Straße mit der Arbeit an WRC erreicht haben“, sagte Codemasters. „Nach der Veröffentlichung von EA SPORTS WRC im Jahr 2023 wird die Saison 2024, einschließlich des kürzlich veröffentlichten Hard Chargers Content Packs, unsere letzte Erweiterung sein. Vorerst pausieren wir die Entwicklungspläne für zukünftige Rallye-Titel. Seien Sie versichert, dass EA SPORTS WRC weiterhin für bestehende und neue Spieler verfügbar sein wird. Wir hoffen, dass es eine Quelle der Freude, Aufregung und des Nervenkitzels von Rallye-Rennen bleibt.“

Wenn ihr mich fragt, klingt das eher nach einer Abschiedsrede als nach einem „Pausieren“ der Serie – aber es geht noch weiter: „Wir haben unser Herz darauf gegossen, es für Fans zu machen, und wir wissen, dass Sie die Leidenschaft am Leben erhalten werden. Unsere WRC-Partnerschaft war eine Art Höhepunkt für unsere Codemasters-Reise mit Offroad-Rennen, die sich über Jahrzehnte durch Titel wie Colin McRae Rally und DiRT erstreckte. Wir haben jedem Rallye-Enthusiasten ein Zuhause geboten und unermüdlich danach gestrebt, die Grenzen zu überschreiten und den aufregenden Nervenkitzel des Fahrens am zerlumpten Rand zu liefern. Wir haben unglaublich talentierte Rennentwickler zusammengebracht, mit einigen der Ikonen des Sports zusammengearbeitet und hatten die Gelegenheit, unsere Liebe zum Rallyefahren zu teilen. Vielen Dank an alle Fans, die Teil unserer Rallye-Reise waren und weiterhin sein werden.“ Scheint, als wäre das das Ende der WRC-Titel – aber für wie lange?