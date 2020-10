WoW Shadowlands verschiebt sich auf unbestimmte Zeit

So was gab’s zuvor auch noch nie: Das bereits sehnlich erwartete und von langer Hand angekündigte WoW-Add-on Shadowlands kann seinen angepeilten Release-Termin nicht halten und verschiebt sich. Noch dazu auf unbestimmte Zeit? Wer darin bereits Anzeichen für den Niedergang der erfolgreichen Spieleschmiede Blizzard erkennen mag, sei entwarnt. Die Verzögerung wird dem finalen Produkt guttun, und ist kein Zeichen von Schwäche.

Qualitäts-Standards á la Blizzard

Gerade in Zeiten, wo Spiele eher als unfertige Beta-Releases auf KundInnen losgelassen werden, wirkt die Verschiebung kurz vor dem eigentlichen Launch wie ein Befreiungsschlag des alten Blizzards gegen die Machtstrukturen von Activision. Das Motto „Kein Spiel verlässt dieses Haus, wenn es nicht den Mindeststandards an Qualität entspricht“ vermisst man heutzutage bei anderen Studios sträflich. WoW: Shadowlands braucht diesen finalen Feinschliff, da sind sich Beter-TesterInnen und EntwicklerInnen einig. Klar kam das offizielle Presse-Statement viel zu spät, genauer gesagt 4 Wochen vor dem eigentlichen Release. Angedeutet hat sich die Verzögerung bereits mit dem Fernbleiben des Pre-Patches von den Live-Servern. Bisher konnten SpielerInnen das opulente Event, welches eine neue Erweiterung einleitet, immer 5-6 Wochen vor dem eigentlichen Start der Erweiterung erleben.

Mit den Schattenlanden als neuen Kontinent, den Covenants als neue Ordenshallen und jede Menge anderer spannender neuer Features hat sich Blizzard die Messlatte in Shadowlands auch ziemlich hoch gelegt. Kein Wunder, dass da gerade in der heißen Phase vor dem Launch noch zahlreiche Ecken und Kanten feingeschliffen werden wollen.

Wann kommt WoW Shadowlands nun raus?

Und wann kommt es nun schlussendlich, das heißersehnte achte Add-on des MMO-Urgesteins? Findige Dataminer wollen herausgefunden haben, dass der Pre-Patch bereits kommende Woche aufgespielt werden soll, am Mittwoch den 14. Oktober. 5-6 Wochen später kann man für gewöhnlich mit dem Start der Erweiterung rechnen, also Mitte bis Ende November. WoW Shadowlands wird also aller Wahrscheinlichkeit nach noch im Jahr 2020 erscheinen, und Fans die Weihnachsferien versüßen. Die kann man diesmal Pandemie-bedingt ohnehin eher nicht auf der Schipiste verbringen.