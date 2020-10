Endlich – Blizzard Entertainment hat nun den World of Warcraft Shadowlands Release-Termin enthüllt – demnach werden ab 24.11.2020 die HeldInnen der Horde und der Allianz schon bald herausfinden, was jenseits ihrer eigenen Welt liegt.

Ursprünglich war die Veröffentlichung von Shadowlands für Ende Oktober geplant, wurde aber verschoben, um dem Team mehr Zeit für den letzten Feinschliff zu verschaffen. Dank des Feedbacks aus der laufenden Betaphase steht jetzt einem wahrhaft epischen Spielerlebnis im Jenseits von Azeroth zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nichts mehr im Wege.

In der achten Erweiterung von World of Warcraft treten Spieler eine Reise in die Schattenlande an, ein Reich unzähliger Nachleben. Dort finden sterbliche Seelen eine neue Bestimmung – oder werden dazu verdammt, unter der Aufsicht des Kerkermeisters ewige Qualen im Turm der Verdammten zu erleiden. Während Spieler immer weiter in die Welt des Jenseits vordringen, ergründen sie das Schicksal vieler legendärer Helden von Warcraft. Auf ihrer Reise können sie sich mit einem der vier Pakte verbünden, die über die verschiedenen Gebiete der Schattenlande herrschen, um letztlich einer finsteren Bedrohung die Stirn zu bieten, die das Universum zu vernichten droht.