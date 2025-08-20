World of Warcraft Midnight angekündigt: Zu den Blutelfen

Blizzard hat die 11. Erweiterung von World of Warcraft, Midnight, während der gamescom 2025 Opening Night Live enthüllt.

Über World of Warcraft Midnight

Das ist wie üblich auf traditionelle Weise passiert: mit einem typisch schönen Filmtrailer. Der Trailer bereitet die WoW-Fans auf eine Rückkehr nach Quel’Thalas, der Heimat der Blutelfen, vor. Quel’Thalas erschien erstmals in der allerersten Erweiterung des Spiels The Burning Crusade, wenn auch als Startgebiet und Hauptstadt nur für die Horde, sowie als Sunwell-Überfall. Jetzt sind die Kräfte der Leere eingedrungen mit der Absicht, den Sunwell, eine mächtige Quelle magischer Energie, zu erobern. Während Mitternacht näher rückt, steigen Xal’ataths ungefräßige Armeen der Leere auf Silvermoon herab und drohen, ganz Azeroth in ewige Dunkelheit zu hüllen. Der DLC wird im Jahr 2026 erscheinen und uns einiges an neuer Action bieten!

Midnight ist der zweite Teil der Wordsoul-Saga, einer Erweiterungs-Trilogie, die von Chris Metzen, dem zurückkehrenden Blizzard-Veteran und Urheber des Warcraft-Universums, entworfen wurde. Der erste Teil The War Within startete im August 2024 und kam bei Kritikern und Spielern ziemlich gut an. Blizzard wird in den nächsten Tagen auf der gamescom 2025 tief in Midnight eintauchen, mit Entwicklerpanels, die die Standorte, alles Relevante und die neuen Gameplay-Funktionen abdecken, sowie eine praktische Demo der lang erwarteten und zuvor angekündigten Spieler-Behausungsfunktion. Die Entwicklerpanels werden online angesehen werden können, nachdem sie stattgefunden haben, und es wird sogar einen Cosplay-Wettbewerb geben.