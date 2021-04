World of Tanks x Girls und Panzer Cross-Over angekündigt

Wargaming begrüßt das Anglerfisch-Team der Ōarai-Mädchenschule aus der Anime-Filmreihe Girls und Panzer im hauseigenen Action-MMO World of Tanks. Ab dem 27. April sind der Panzer IV Ankou sowie zahlreiche kosmetische Gegenstände aus dem Girls und Panzer-Universum für alle PC SpielerInnen verfügbar.

Worauf dürft ihr euch freuen?

Girls und Panzer gehört zu den weltweit erfolgreichsten Animes und dreht sich um die Schülerinnen der Kampfkunst Sensha-dō – Der Weg des Panzers. Seit 2012 wurde die Geschichte der Girls und Panzer in zahlreichen Mangas, Anime-Serien, Filme, Novellen, Videospielen und mehr erzählt.

In World of Tanks ist ab sofort eines der ikonischsten Girls und Panzer-Fahrzeuge, der Pz IV Ausf. H Ankou, als mittlerer Premium Panzer der Stufe V für Spieler*innen verfügbar. In der Anime-Serie gehört der Panzer IV Ankou zum Arsenal des Anglerfisch-Teams und wird von Miho Nishizumi kommandiert.

Neben Miho Nishizumi können sich alle SpielerInnen, die den Panzer IV Ankou erwerben, über das gesamte Anglerfisch-Team als Crew freuen! Miho Nishizumi, Hana Isuzu, Mako Reizei, Saori Takebe und Yukari Akiyama wurden dafür von den japanischen Synchronsprecherinnen vertont.