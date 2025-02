Wonder Woman: Wird noch Jahre dauern, Zukunft überhaupt unklar

Warner Bros. Games’ Wonder Woman-Spiel ist laut einem neuen Bericht “Jahre von der Veröffentlichung entfernt”. Kein gutes Zeichen, oder?

Warten auf Wonder Woman

Wonder Woman, das von Monolith Productions entwickelt wird, wird das Nemesis-System aus ihrem gefeierten Duo von Herr der Ringe-Titeln Mordors Schatten und Schatten des Krieges verwenden, die während der letzten Generation veröffentlicht wurden. Das Spiel wurde 2021 bei den Game Awards angekündigt. Seitdem wurde nichts mehr aus dem Projekt gezeigt. Laut Bloomberg wurde das Projekt letztes Jahr neu gestartet und hat den Direktoren gewechselt. “Eine der größten Wetten des Unternehmens in der Entwicklung, ein Videospiel, das auf Wonder Woman basiert, hat laut Personen, die mit dem Projekt vertraut sind, Schwierigkeiten, anzulaufen. Anfang letzten Jahres wurde es neu gestartet und die Regisseure gewechselt. Das Spiel hat bereits mehr als 100 Millionen Dollar gekostet, sagten die Leute, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, indem sie über nicht-öffentliche Informationen diskutierten, und es ist noch Jahre von der Veröffentlichung entfernt, wenn es jemals auf den Markt kommt.” An anderer Stelle im Bericht wird behauptet, dass sowohl Harry Potter: Quidditch Champions als auch MultiVersus floppten. Letzte Woche gab Warner Bros. bekannt, dass die Entwicklung von MultiVersus zu Ende geht.

Klasse statt Masse, möchte man dem Unternehmen raten – mit Hogwarts Legacy hat man immerhin alles richtig gemacht. Vielleicht kommt ja wieder mehr in die Richtung, nicht nur ein Nachfolger des Zauberspiels? Es wird auch behauptet, dass Rocksteady Studios an einem Einzelspieler-Batman-Spiel arbeitet. Die Spieleabteilung von Warner Bros. ist in den letzten Jahren mit mehreren Problemen konfrontiert, mit hochkarätigen Misserfolgen, obwohl sie sich auf die größten Franchises von Warner Bros. setzen. “Interviews mit zwei Dutzend aktuellen und ehemaligen Warner Bros.-Mitarbeitern zufolge führte der Mangel an einer starken, zusammenhängenden Vision während Haddads Regierungszeit – einer turbulenten Zeit, in der Warner Bros. durch mehrere Umstrukturierungen zu kämpfen hatte – zu Jahren unwirksamer Trendverfassung und verschwendeter Entwicklungszeit”, heißt es in dem Bericht. “Auf dem Weg dorthin haben einst verehrte Studios unter dem Dach von Warner Bros. Reputationstreffer hingenommen, wichtige Mitarbeiter verloren und Hunderte von Millionen Dollar verbrannt.”