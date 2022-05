Wolfgang Petersens Die Konsequenz kommt am 9.6.2022 auf DVD und erstmals Blu-ray in den Handel.

Die Konsequenz, Wolfgang Petersens Skandal-Film von 1977, erscheint am 9.6.2022 auf DVD und erstmals auf Blu-ray inkl. 16-seitigem Booklet mit ausführlichen Informationen zur Entstehungsgeschichte und Hintergründen.

Worum geht’s?

Im Gefängnis lernt der Schauspieler Martin (Jürgen Prochnow) den jungen Thomas (Ernst Hannwald), Sohn eines Aufsehers, kennen. Nach Kuraths Entlassung ziehen beide zusammen. Die Eltern des Jungen, die noch über das Sorgerecht verfügen, erzwingen seine Einweisung in eine Erziehungsanstalt. Kurath muss erleben, wie die Persönlichkeit seines Freundes in der Anstalt zunehmend demontiert wird. Nach einem Selbstmordversuch wird er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Auszeichnungen

Im Jahr 1977, als der Film seine Weltaufführung feierte, avancierte er zum Skandal, wurde aber auch mit einer Vielzahl an Preisen geehrt, u.a. mit dem Adolf-Grimme-Preis mit Bronze, dem Kritiker-Preis und dem Prädikat „wertvoll”. Darüber hinaus wurde Jürgen Prochnow 1978 mit dem Deutschen Darstellerpreis ausgezeichnet.