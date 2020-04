Wolf Girl & Black Prince Gesamtausgabe kommt im Juli

Gute Nachrichten für Shoujo-Fans – Kazé Deutschland beschert uns eine Wolf Girl & Black Prince Gesamtausgabe, die alle 12 Folgen in einer Box enthält. Diese Box erscheint laut letzten Informationen am 2. Juli dieses Jahres auf DVD und Blu-ray im Handel.

Worum geht’s?

Romance-Comedy ganz im Stil von Maid-sama

Die Oberschülerin Erika führt ein ganz normales und ruhiges Leben, bis sie eines Tages ihren Schulfreundinnen Marin und Aki von ihrem neuen Freund erzählt – ein Freund, den es in Wahrheit überhaupt nicht gibt. Als die beiden Mädchen dann irgendwann auch dessen Existenz anzweifeln, gerät Erika in Panik und knippst in der Stadt ohne Nachzudenken ein Foto von einem sehr attraktiven Typen. Stolz zeigt sie dieses daraufhin Marin und Aki in der Schule. Jedoch kommt ihnen der hübsche Junge auf dem Foto sehr bekannt vor: Es ist der Mädchenschwarm Kyouya aus der Parallelklasse! Erika fällt aus allen Wolken und muss ihm nun wohl oder übel ihren peinlichen Fehler beichten. Doch er beschließt ihren Freund zu spielen, aber nur unter einer Bedingung: Für seine Hilfe und die Aufrechterhaltung ihrer Lüge, muss sie künftig sein Hündchen sein. Nun zeigt Kyouya sein wahres Gesicht. Das Spiel „Zuckerbrot und Peitsche“ beginnt …