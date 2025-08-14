Wolcen Studio bringt Project Pantheon zur gamescom 2025: Große Ankündigung folgt!

Auf der diesjährigen gamescom 2025 können wir Project Pantheon anspielen. Bekommt das Game dann etwa offiziell einen Namen?

Über Project Pantheon

Wolcen Studio hat den Closed Alpha 3.1-Playtest angekündigt, und fokussiert sich laut eigener Aussage auf mehrere Kernbereiche. Das Balancing, der Feinschliff sowie auch Quality of Life-Verbesserungen sollen sich im neuesten Patch finden. Damit nicht genug, das Studio hat zudem eine „große Enthüllung“ auf der gamescom 2025 geplant! Wolcen Studio hat nun den Zeitraum für den nächsten Playtest des kommenden Top-Down-ExtrAction-RPGs (zur Steam-Website), derzeit noch unter dem Arbeitstitel Project Pantheon, bekanntgegeben. Der Test findet im Zeitraum der gamescom 2025 und vom Mittwoch, den 20. August 2025, 20:00 Uhr MESZ, bis Sonntag, 24. August 2025, 20:00 Uhr MESZ statt. Die Closed Alpha 3.1 (CA3.1, unter diesem Link könnt ihr um eine Teilnahme ansuchen) bringt weitere Balancing-Anpassungen, optimierte Spielmechaniken und überarbeitete UI-Funktionen.

Closed Alpha 3.1 Neuerungen: