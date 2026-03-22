Wohlfühlhotel Schiestl: Schnupperwandern im Zillertaler Frühling

Geolsalm, Kellerjochhütte, Gartalm und Loassattel: Die Tuxer Alpen hoch über Fügen im Zillertal sind sehr bald im Frühling schneefrei und rollen ihren bunten Almblumenteppich aus. Mit Hilfe der Spieljochbahn ist die Zweitausendergrenze rasch überschritten und dann sind die Möglichkeiten für sanfte Alm- und Gipfeltouren nahezu unbegrenzt. Eine leichte Rundwanderung zur Geolsalm oder eine Talwanderung Richtung Hochfügen sind nur der Anfang. Der Wanderbus Richtung Hochfügen hält direkt vor dem Wohlfühlhotel Schiestl**** und eröffnet weitere traumhaft schöne Frühlingstouren. Taleinwärts sind die Möglichkeiten für Wanderer grenzenlos. 1.000 Kilometer Wege und 800 Kilometer Bike-Routen führen bis zum eisigen Hintertuxer Gletscher am Talschluss. Mit der Zillertalbahn gibt es eine gute Verbindung entlang der Ziller. Bergwärts sorgen im gesamten Zillertal zehn geöffnete Sommer-Bergbahnen für Marscherleichterung.

Eine Extra-Portion Wärme und Wellness

Frühlingsurlauber sind in dem Haus der Gastgeberfamilie Schiestl-Knoll aber auch aus anderen Gründen auf dem richtigen Platz: Durch das Badeschlössl können sie hier nämlich auch eine Extra-Portion Wärme und Wellness tanken. Drei Pools drinnen oder draußen sorgen für Auftrieb, vier Saunen heben Temperatur und Laune und ein Vitalcenter beschert Körper und Geist ein Hoch. Mit Thai Massagen, Lomi Lomi Nui, La Stone und Reiki wird die Winterstarre endgültig abgestreift. Ein Tiroler Zirben Badl in der Kupferwanne oder ein Heubad entschlacken und steigern das seelische und körperliche Wohlbefinden. Und das tut im Wohlfühlhotel Schiestl auch die innovative Küche: Küchenchef Jan und sein Team kreieren köstliche 5-Gänge-Wahlmenüs, die sich schon mehrfach die Auszeichnung „Bewusst Tirol“ verdient haben.

Die vielen Seiten des Zillertaler Frühlings

Was bringt der nächste Urlaubstag? Wieder ein berauschend schönes Naturabenteuer in den Bergen? Oder vielleicht genussvolle Wasserspiele in der vier Autominuten entfernten Erlebnistherme Zillertal mit Wellenbecken, Sprudel, Massageliegen undder längsten Wasserrutsche Westösterreichs? Auch ein spannender Tandem-Paragleitflug vom Spieljoch, eine Golfpartie in Uderns oder Rafting und Canyoning auf der Ziller stehen zur Wahl. Die Zillertaler Höhenstraße in Zellberg, der Naturpark Zillertaler Alpen und der Hintertuxer Gletscher mit dem Natur Eis Palast sowie der Spannagelhöhle versprechen traumhafte Aussichten. Ein guter Tipp für Kurzentschlossende sind die Zillertaler Heumilch Sennerei, das Heimatmuseum und die HolzErlebnisWelt „FeuerWerk“ in Fügen. Außerdem sehenswert sind in Zell am Ziller das BrauKunstHaus und Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest: das Gauder Fest (30.04.–03.05.26).

Aktuelle Angebote

SCHNUPPERWANDERN (02.05.–17.10.26)

3 Nächte inkl. ¾-Verwöhnpension, 1 Zillertaler Wander-Abendmenü in der Zirbenstube, 1 Fußmassage, 1 Sportmassage, 1 Aromatherapie, 1 Überraschungscocktail an der Hotelbar. – Preis p. P.: ab 382,00 Euro

Weitere Angebote

Freundinnentag (16.01.–23.12.26): 1 Nacht ab € 194,98 p. P. im DZ

Kinder-Aktionstage (21.03.–19.12.26): 4 Nächte ab € 490,50 p. P. im DZ

Schiestls Spa Tage (01.04.–19.12.26): 4 Nächte ab € 465,98 p. P. im DZ