Wohlfühlhotel Schiestl: Aktiv-Sommerglück im Zillertal mit Wohlfühlgarantie

Das Zillertal bewegt – mit über 1.400 Kilometern an Wanderwegen, fast ebenso vielen Rad- und Bike-Kilometern sowie zahlreichen Action-Sportarten. Am sonnigen Taleingang, direkt am Startpunkt vieler unvergesslicher Sommerabenteuer, liegt das ****Wohlfühlhotel Schiestl. Mehr zum Hotel erfahrt ihr hier.

Die Naturkulisse des Zillertals ist beeindruckend: Von den sanften Talböden entlang der plätschernden Ziller bis hinauf zu den 55 Dreitausendern, wo selbst im Sommer Schnee und Eis glitzern. 1.483 Kilometer markierte Wanderwege und zehn geöffnete Sommerbergbahnen eröffnen unzählige Tourenmöglichkeiten – genauso wie das Hotel selbst: Von Juni bis Oktober organisiert die Gastgeberfamilie Schiestl-Knoll wöchentlich drei bis vier geführte Wanderungen. Direkt hinter dem Hotel bringt die Spieljochbahn Gäste in die Welt der Zweitausender – mit atemberaubenden Ausblicken auf die Zillertaler Alpen, das Karwendelgebirge und den Wilden Kaiser. Das Spieljoch ist Ausgangspunkt für aussichtsreiche Höhenwanderungen zur Geolsalm, Kellerjochhütte, Gartalm oder über den Loassattel.

Dank der Zillertalbahn und der Wanderbusse sind auch entferntere Highlights mühelos erreichbar – vom Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen über die imposanten Zillertaler Gründe bis hin zum Hintertuxer Gletscher mit Natur Eis Palast und Spannagelhöhle.

Bike-Abenteuer zwischen Gipfeln und Täler

1.385 Kilometer Rad- und (E-)Bike-Routen verwandeln das Zillertal in ein wahres Paradies für Radbegeisterte. Ob Zillertal- oder Innradweg, Spieljochtrails, die Zillertaler Höhenstraße oder knackige Singletrails – viele Strecken lassen sich bequem per GPS planen. Radfahrer profitieren von der Zillertalbahn, die Bikes transportiert, und sieben Sommerbergbahnen, die ebenfalls Radmitnahme ermöglichen.

Direkt beim Hotel erschließt die Spieljochbahn traumhafte Radtouren: Etwa zum Gartalm Hochleger, durchs Öxltal und über Fügenberg retour – oder die Kellerjoch-Runde über den Loassattel nach Grafenast. Modern gewartete (E-)Bikes für solche Abenteuer gibt es bei Sportfachhändlern in Fügen. Ergänzend warten 400 Kilometer Laufstrecken, zahlreiche Klettersteige sowie Rafting- und Canyoning-Touren auf Aktive.

Wellness mit Weitblick – Auszeit im Badeschlössl

Nach aktiven Stunden in der Natur lädt der großzügige Wellnessbereich zum Entspannen ein. Erholung findet man beim Schwimmen in drei Innen- und einem Außenpool mit Gegenstromanlage, Sprudelliegen und Massagedüsen – perfekt, um die sonnigen Seiten des Lebens zu genießen. Ruhe und Wärme schenkt das stilvolle Badeschlössl mit Finnischer Sauna, Sanarium, Sole-Dampfbad und klassischem Dampfbad. Infrarotkabinen, mehrere Ruheräume, ein Frischlufthof sowie belebende Erfrischungen wie Schwallkübel, Nebelduschen und Crushed Ice bringen neue Energie. Eine wohltuende Fuß- oder Sportmassage rundet das Wohlfühlerlebnis ab – und lässt Körper und Geist in Einklang kommen.

Kulinarisch verwöhnt Küchenchef Jan mit seinem Team die Gäste am Abend mit einem raffinierten 5-Gang-Wahlmenü. Beim gemütlichen Zusammensitzen entstehen Ideen für den nächsten Urlaubstag: Vielleicht Golf in Uderns, ein Tandemflug vom Spieljoch, eine Cabrio-Ausfahrt auf der Zillertaler Höhenstraße oder ein Ausflug zu den Swarovski Kristallwelten in Wattens oder dem Goldenen Dachl in Innsbruck? Die Vielfalt an Möglichkeiten – kombiniert mit echter Tiroler Gastfreundschaft – spiegelt sich auch in den Bewertungen wider: 8,6 Punkte auf booking.com und 92 Prozent Weiterempfehlung auf holidaycheck.at sprechen für sich.

Aktuelle Angebote

AKTIVPAUSCHALE (29.05.–19.10.25)

7 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension, 6 Tage Zillertaler Aktivcard mit tollen Vergünstigungen im ganzen Zillertal, inkl. Tourentipps und Wanderkarte, inkl. Wanderstöcke, ink. 1 Sportmassage (20 min.), inkl. Gutschein im Wert von EUR 20,00 (einzulösen bei einer Anwendung im Vitalcenter oder bei Konsumation von einer Flasche Wein) – Preis p. P. ab 946,40 Euro

SCHNUPPERWANDERN (24.05.–26.10.25)

3 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension, 1 Zillertaler Wander-Abendmenü am Anreisetag, 1 Fußmassage, 1 Sportmassage, 1 Aromatherapie, 1 Überraschungscocktail an der Hotelbar. – Preis p. P.: ab 362,65 Euro