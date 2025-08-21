Wohlfühlen mit Lush: Pumpkin Spice-Produkte für den Herbst

Alle Jahre wieder geht mit dem Herbst die Note von Pumpkin Spice einher. Lush lässt es sich nicht nehmen, neue Produkte zu präsentieren!

Der Herbst ist bald da – und mit ihm beginnt nicht nur die Pumpkin-Spice-Latte-Zeit, sondern auch die perfekte Saison für herrlich würzige Pumpkin (Spice)-Beautyprodukte, die uns mit warmen Duftnoten, pflegendem Kürbis oder süßen Pumpkin-Motiven in Herbststimmung bringen und unsere Haut und Sinne verwöhnen.

Pumpkin Spice And All Things Nice

Die aromatische Gewürzmischung enthält unter anderem Zimt, Ingwer, Muskatnuss und Nelken. Diese Gewürze sind bekannt für ihre antioxidativen und hautberuhigenden Eigenschaften – ein absolutes Herbst-Must-have im Badezimmer. Daher dürfen sich Lush-Fans dieses Jahr über ein neues, würziges Kürbis-Duschprodukt freuen: das Pumpkin Spice Latte Duschgel. Wie bei einem guten Pumpkin Spice Latte-Sirup wird dafür hausintern einen Aufguss mit Nelken und Zimt hergestellt. Dazu erhitzt Lush ganze Zimtstangen und Nelkenknospen in Wasser, um die aromatische Herbstmagie zu extrahieren. Neben dem Duschgel verwöhnt die kommende Halloween-Kollektion noch mit weiteren Pumpkin Spice-Produkten, wie dem Body Spray und einem herbstlichen Schaumbad.

In Kürbis steckt die volle Pflegepower

Ob mit oder ohne Gewürzmischung, Kürbis ist ein echtes Multitalent in der Beauty-Welt. Er ist reich an Vitamin A, C und E, unterstützt er die Hautregeneration und sorgt mit seinen natürlichen Enzymen und sanften Alpha-Hydroxysäuren für ein mildes Peeling, das die Haut weich und ebenmäßig macht. Ob mit dem Gesichtsreiniger Mr Pumpkin Face, dem kommenden Pumpkin Spice Latte Duschgel (ab heute erhältlich!) oder anderen Kürbis-Produkten für die Wanne: Pumpkin (Spice)-Beautyprodukte schenken uns süß-würzige Pflegeerlebnisse, die unsere Haut und Sinne verwöhnen, zaubern ein Wohlfühl-Herbstfeeling ins Badezimmer und bringen uns ordentlich in Herbstlaune.

Mehr zu den Lush-Produkten

Pumpkin Spice Body Spray

40,- Euro (200 ml)

Passt super zu einem großen Schal und einem Ausflug zum Kürbisacker – dein neuer Lieblingsduft für den Herbst. Sprühe ihn auf den Körper oder über einen grob gestrickten Pullover. Aber nicht unter die Achseln, denn dort soll ein Deo hin. Dann kannst du die schönste Zeit des Jahres genießen.

The Pumpkin Tealight Badebombe/Duftspender

16,- Euro pro Stück

Dieses Produkt ist das erste seiner Art und die perfekte Duftkombination für dunkle Herbstnächte. Stelle ein Teelicht (nicht im Lieferumfang enthalten) hinein und lass den Kürbis leuchten, während er würzige Orangendüfte verströmt. Nach dem Gebrauch kannst du die Kerze entfernen und die Kürbisschale in die Badewanne legen und ein herbstliches Bad genießen.

Pumpkin Spice Duschgel

11,- Euro (100 ml)

Der ideale Begleiter für einen frischen Herbstspaziergang oder als Einstimmung auf einen gemütlichen Tag im Pyjama. Unter die Dusche springen, großzügig einseifen und abspülen. Verwöhnender Kaffee und Vanille treffen auf gerösteten Kakao und ergeben eine kunstvolle Mischung, die selbst wählerische Kaffeekenner*innen begeistert. Lush stellt den Aufguss mit Nelken und Zimt hausintern her, indem sie ganze Zimtstangen und Nelkenknospen in Wasser erhitzen, um die aromatische Herbstmagie in jedem Tropfen zu extrahieren.

Mr. Pumpkin Face Gesichtsmaske

14,50 Euro (75 g)

Gönn dir den König der weichen Haut, Mr. Pumpkin Face! Kürbisse stecken voller Vitamine und sind damit ein idealer Schatz für die Hautpflege. Deshalb habt Lush diese Maske vollgepackt mit Kürbis-Leckereien. Vitaminreiches Kürbispüree nährt die Haut, Bio-Kürbiskernbutter macht sie weich und spendet ihr Feuchtigkeit und gemahlene Kürbiskerne sorgen für ein zartes, glattes Hautbild.

Mr. Pumpkin Face Gesichtsreiniger

15,- Euro (90 ml)

Du hast trockene Haut? Sei lieb zu ihr und gib ihr die Feuchtigkeit mit Kürbiskernbutter, Kürbispüree und gemahlenen Kürbiskernen zurück. Dank ihrer beruhigenden Eigenschaften sorgt alles vom Kürbis bereits nach einer Anwendung für strahlende, mit Feuchtigkeit versorgte Haut.

Punkin Pumpkin Badebombe

7,50 Euro pro Stück

Gib ihnen Kürbis! Mit dieser erfrischenden Badebombe aus Zimt, Limette und süßem Wildorangenöl könnt ihr so richtig abschalten. Einmal in die Wanne geworfen, sorgt sie mit beruhigendem Kürbispulver, leuchtenden Farben und einem wärmenden Zitrusduft für ein köstliches Badeerlebnis.

Pumpkin Crumble Schaumbad

11,- Euro pro Stück

Schnitz dir an Halloween Zeit für dich selbst und verwöhne dich mit einem Schaumbad, das mit echtem Kürbispüree gefüllt ist. Zwischen den beiden Kürbishälften befindet sich Sheabutter aus fairem Handel, die der Haut Feuchtigkeit spendet. Dazu stimmen dich ätherische Öle aus Zitrusfrüchten auf die kommende Jahreszeit ein.

Was haltet ihr davon – seid ihr schon in der Stimmung zu entspannen?