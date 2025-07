Wird das neue Ghost Recon ein Ego-Shooter?

Führungskräfte von Ubisoft haben bekannt gegeben, dass ein neues Ghost Recon-Spiel in der Entwicklung ist, und es könnte eine Überraschung geben.

Zum neuen Ghost Recon

Bei einer kürzlich von Game File hervorgehobenen Jahresversammlung beantworteten Ubisoft-CEO Yves Guillemot und CFO Frederick Duguet Fragen von Aktionären. Insbesondere erwähnte das Paar mehrmals ein neues Ghost Recon-Spiel. Ubisoft hat bisweilen kein neues Ghost Recon angekündigt, also ist dies das erste Mal, dass die Öffentlichkeit von einem solchen Projekt hört. In einem Segment, in dem Guillemot den Erfolg von Rainbow Six Siege als Beispiel für seine Fähigkeit, Live-Service-Spiele zu erstellen, erwähnte, sagte der CEO: „Zusätzlich zu dem Flaggschiff-Spiel, das ich gerade erwähnt habe, ist es unser Ziel, auch auf dem wachsenden Markt im Allgemeinen starke Fortschritte zu erzielen, indem wir unsere aktuellen Erfahrungen, die wir anbieten, weiter verbessern – und von bevorstehenden Starts wie The Division und Ghost Recon profitieren.“

Später wurde CFO Duguet gefragt, wie Ubisoft die Investitionen ausgeben wird, die es von Tencent im Rahmen der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft erhalten hat. Ein Teil der Investition, sagte er, werde für die „zukünftige Entwicklung anderer großer Markennamen“ verwendet. Wir haben also… Ghost Recon ist nur ein Beispiel für unsere Ego-Shooter-Spiele.“ Der jüngste Eintrag namens Ghost Recon Breakpoint war sowohl kommerziell als auch wertungstechnisch eine Enttäuschung für Ubisoft, was das unternehmen dazu veranlasste, eine Reihe seiner größten Spiele zu verzögern, um die Qualität zu gewährleisten. Ein weiteres Projekt, das geplante Live-Service-Spiel Ghost Recon Frontline, wurde vor dem Start abgesagt. Dennoch: „Ghost Recon ist eine wichtige und beliebte Marke für Ubisoft und unsere Spieler und wir freuen uns darauf, mehr zu teilen, wenn die Zeit reif ist.“