Wir verlosen hochwertige Julius Meinl Kaffeebohnen zum Tag des Kaffees

Anlässlich des heutigen Tag des Kaffees verlosen wir in Kooperation mit Julius Meinl hochwertige Kaffeebohnen für perfekten Kaffeegenuss zu Hause. Mitmachen, lohnt sich.

Was könnt ihr gewinnen?

3 x Julius Meinl Premium Collection Espresso Arabica (1kg)

Premium Collection Espresso Arabica

Dieser Espresso wird mit größter Sorgfalt aus einer köstlichen Mischung von 100% Arabica-Bohnen hergestellt, die von den besten Kaffeefarmen Brasiliens und Mittelamerikas stammen. Genieße die belebende Frische, die zarte Süße und die bemerkenswert weiche Crema, die diesen Espresso zu einem Genuss für Deine Sinne machen.

Julius Meinl feiert den Tag des Kaffees mit Rubbellosen

Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober zelebriert Julius Meinl im Rahmen der World-Coffee-Day Woche ein ganz besonderes Highlight: In allen teilnehmenden Cafés erhalten Kaffeeliebhaber und Kaffeeliebhaberinnen zu jeder Bestellung ein Rubbellos. Mit etwas Glück verbirgt sich dahinter ein Sofortgewinn – ein zusätzlicher Kaffee, der direkt vor Ort genossen werden kann. Die Aktion lädt dazu ein, diesen besonderen Tag mit Familie und Freunden gemeinsam zu feiern und den Kaffeegenuss mit einem Hauch Spannung zu verbinden.

Die Aktion läuft vom 01. bis 07. Oktober in über 400 teilnehmenden Betrieben in ganz Österreich. Gewinnlose können vom 1. bis 31. Oktober im jeweils ausgegebenen Betrieb eingelöst werden.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 15.10.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

