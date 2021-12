[UPDATE] Wir haben alle PlayStation Adventkalender Codes für euch

Zu einer gelungenen Vorweihnachtszeit gehört ein toller Adventskalender, der die Vorfreude auf die wohl besinnlichste Zeit des Jahres noch weiter steigert – neben unserem großartigen BeyondPixels-Adventkalender denkt auch PlayStation so und so gibt es auch dieses Jahr wieder den PlayStation Adventkalender, bei dem ihr via PlayStation Adventkalender Codes weitere Credits abstauben könnt. Eine Sammlung dieser heißbegehrten Codes möchten wir euch zur Verfügung stellen. Wir freuen uns aber auch über Tipps von euch für all die Webseitenbesucher:innen bei uns.

Teilnahme

Die Teilnahme an den Verlosungen erfolgt über eine Anmeldung mit dem eigenen PSN-Account auf der Aktionsseite advent.playstation.com. Basierend auf der Anzahl der bisher über den Account erspielten Trophäen werden automatisch Credits auf das Konto der Teilnehmer gutgeschrieben. Diese Credits sind die Währung, die für Verlosungstickets eingetauscht werden können. Ein Ticket kostet 500 Credits. Umso mehr Credits an einem Tag in Tickets investiert werden, umso höher ist damit die Chance einen Preis zu gewinnen.

Credits verdienen

Neben den bereits erspielten Trophäen, wird es im Verlosungszeitraum vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember weitere Möglichkeiten geben, mit denen sich die Teilnehmer Credits erarbeiten können. So bringt jede neue Trophäe im Dezember den zehn-fachen Credit-Wert ein. Bei fünf designierten Booster Games kann sogar die 30-fache Anzahl an Credits erspielt werden. Die Booster Games lauten wie folgt:

Call of Duty: Vanguard

Apex Legends

Genshin Impact

NBA2K22

Fortnite

Weitere Gelegenheiten Credits zu verdienen bieten tägliche Aufgaben auf dem PlayStation.Blog. Auch auf den Social Media-Kanälen von PlayStation wird es einige Überraschungen geben und wir versuchen möglichst viele dieser Codes für euch zur Verfügung zu stellen.

Unsere PlayStation Adventkalender Codes-Sammlung