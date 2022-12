Wir haben alle PlayStation Adventkalender Codes für euch (2022)

Zu einer gelungenen Vorweihnachtszeit gehört ein toller Adventskalender, der die Vorfreude auf die wohl besinnlichste Zeit des Jahres noch weiter steigert – neben unserem großartigen BeyondPixels-Adventkalender denkt auch PlayStation so und so gibt es auch dieses Jahr wieder den PlayStation Adventkalender, bei dem ihr via PlayStation Adventkalender Codes weitere Credits abstauben könnt. Eine Sammlung dieser heißbegehrten Codes möchten wir euch zur Verfügung stellen. Wir freuen uns aber auch über Tipps von euch für all die Webseitenbesucher:innen bei uns.

Teilnahme

Die Teilnahme an den Verlosungen erfolgt über eine Anmeldung mit dem eigenen PSN-Account auf der Aktionsseite advent.playstation.com. Basierend auf der Anzahl der bisher über den Account erspielten Trophäen werden automatisch Credits auf das Konto der Teilnehmer gutgeschrieben. Diese Credits sind die Währung, die für Verlosungstickets eingetauscht werden können. Ein Ticket kostet 500 Credits. Umso mehr Credits an einem Tag in Tickets investiert werden, umso höher ist damit die Chance einen Preis zu gewinnen.

Credits verdienen

Dieses Jahr gibt es neben den Möglichkeiten vom letzten Jahr noch zahlreiche weitere. Neben dem Einladen von Freund:innen, dem Anschauen von Videos, dem Lösen von Quizfragen und dem Einlösen von Gutscheincodes, die auf verschiedenen Seiten/Social Media zu finden waren, gibt es nun noch einen täglichen Login-Bonus, Umfragen, einen PS+ Bonus und verschiedene Spielchen.

Die einfachste und beste Option sind aber meiner Meinung nach die PlayStation Adventkalender Codes (2022), die euch auf einem Schlag einen ordentlichen Boost bescheren.

Unsere PlayStation Adventkalender Codes-Sammlung

Welche Codes konnten wir bzw. unsere Community schon finden? Solltet ihr auch Codes haben, postet diese bitte in die Kommentare und wir fügen sie dann der Liste einfach hinzu. So profitieren alle davon.