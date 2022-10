Wir brauchen Bass! Sonos Sub Mini ab sofort erhältlich

Ab heute ist der Sonos Sub Mini in den Farbvarianten schwarz und weiß für € 499,00 (UVP) auf sonos.com erhältlich. Was er zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Das neueste Mitglied der Sonos Home Entertainment-Familie beeindruckt mit seinem innovativen, zylinderförmigen Design und jeder Menge Bass für kleinere Räume. Zwei spezielle Tieftöner und die fortschrittliche Audioverarbeitung sorgen für eine dynamische Wiedergabe der tiefen Frequenzen ohne Scheppern und Klappern – für ein noch intensiveres Erlebnis bei jedem Song und in jeder Szene. Die fortschrittliche, digitale Signalverarbeitung optimiert den Bass und sorgt für eine perfekte Wiedergabe der niedrigen Frequenzen, wie man es von einem wesentlich größeren Subwoofer erwarten würde. Er ist nahtlos ins Sonos System integrierbar und sorgt in Verbindung mit der Beam oder Ray für ein noch mitreißenderes Filmerlebnis. Zusammen mit einem Sonos One schafft er die ideale Soundkulisse für unvergessliche Hauspartys.