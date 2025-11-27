Winterruhe erleben – Advent und Festtage im Hotel Gut Sein

Mit dem Winter kehrt Ruhe ins Lavanttal ein. Das Hotel Gut Sein wird in dieser Zeit zum Refugium für alle, die Stille, Besinnlichkeit und wohltuende Momente suchen. Hier vergeht die Zeit langsamer, hier tritt der Alltag leise in den Hintergrund.

Kleine Pausen voller Wärme im Advent

Die Advent-Wochenenden öffnen die Türen zu besonderen Wohlfühlmomenten: ein Innehalten inmitten der stillen Landschaft. Das Arrangement umfasst zwei Übernachtungen mit regionaler Vollpension sowie Erlebnisse, die Körper und Sinne gleichermaßen berühren – von der Alpakawanderung bis zum Kräuterseminar. Yoga- oder Qigong-Einheiten bringen innere Balance und eine Massage oder kosmetische Behandlung schenkt tiefe Entspannung.

Im warmen Dampf der Sauna oder beim belebenden Kneippen lässt sich der Alltag abstreifen. Am Nachmittag verleiht der Duft von Glühwein und hausgemachten Keksen im Wohnzimmer der Vorweihnachtszeit eine besondere Note. Zum Abschied begleitet ein kleines Weihnachtsgeschenk die Gäste nach Hause – als Erinnerung an ein Wochenende voller Geborgenheit und Ruhe.

Weihnachten & Silvester neu erleben

Auch die Feiertage selbst zeigen hier ihre ursprüngliche Seite: fern von Einkaufsstress und Großstadtrummel, geprägt von familiärer Atmosphäre und kleinen Ritualen. Tägliche Qi-Gong-Einheiten und eine exklusive Klangschalentherapie schaffen Momente der Einkehr. Besonders eindrucksvoll sind das gemeinsame Schmücken des Christbaums und das Zubereiten des traditionellen Weihnachtsessens mit den Gastgebern. Wer möchte, begleitet Familie Freitag zur Christmette am Heiligen Abend und erlebt die festliche Stimmung in einem ursprünglichen Rahmen.

Silvester wird bewusst in Ruhe gefeiert – mit herzlicher Gemeinschaft, angeregten Gesprächen und Raum für persönliche Wünsche für das neue Jahr. Kein Lärm, kein Trubel, sondern ein stilles Anstoßen, das dem Jahreswechsel eine besondere Tiefe verleiht.

Ein Geschenk der Ruhe – für andere oder für sich selbst

Das Hotel Gut Sein verbindet die winterliche Landschaft des Lavanttals mit bewusster Ruhe, wohltuender Entspannung und stimmungsvollen Festtagen. Ob als besondere Aufmerksamkeit für einen lieben Menschen – oder als kleine Auszeit, die man sich selbst schenkt: Alle Angebote sind auch in Form von Gutscheinen erhältlich. Online buchbar oder per E-Mail an office@hotelgutsein.at

Aktuelle Angebote im Hotel Gut Sein

Mini Retreat an den Adventwochenenden (Freitag bis Sonntag)

Leistungen: 2 Nächte inklusive Vollpension, 1 x Alpakawanderung oder Kräuterseminar, 2 x Yoga oder Qi Gong, 1 x Massage oder Kosmetikbehandlung 50 Min., Sauna & Kneipp, Glühwein & hausgemachte Kekse, kleines Weihnachtsgeschenk – Preis: 2 Nächte ab 520 Euro im DZ Premium für 1 Person, Aufpreis 2. Person 250 Euro, 10 % auf alle Verlängerungsnächte

Weihnachten und Silvester

Leistungen: ab 2 Nächten buchbar, tägliche Qi-Gong-Einheit, 60 Min. Klangschalentherapie – exklusiv für dich allein, gemeinsam mit der Hoteleigentümerin den Christbaum schmücken & festliches traditionelles Weihnachtsessen zubereiten, Besuch der Christmette am Heiligabend – Preis: ab 490 Euro für 1 Person für 2 Nächte, Aufpreis 2 Person 220 Euro für 2 Nächte, 10 % Rabatt auf alle Verlängerungsnächte