Winterglück im Waldhof Fuschlsee Resort: Natur, Wellness, Outdoorspaß

Ein eisig funkelndes Versprechen liegt in der Luft: Wie betörend ist nur der Gedanke, winterliche Tage in aller Ruhe und inmitten unberührter Natur am glitzernden Fuschlsee zu verbringen, einem der schönsten Juwelen des Salzkammerguts? Das Waldhof Fuschlsee Resort heißt euch direkt am Ufer willkommen und öffnet euch die Tür zu einem Wintermärchen voller Möglichkeiten. Ihr könnt die frische Luft aktiv genießen, fröhliche Stunden mit der Familie und Freund:innen erleben oder inmitten der malerischen Berg- und Seenlandschaft in Wellness und kulinarischem Hochgenuss versinken. Bei den wunderbaren Gastgeber:innen Daniela und Stephanie entfaltet die kalte Jahreszeit all ihre reizvollen, wärmenden Facetten.

„Endlich daheim“

Das ist mehr als nur ein Slogan, es ist das tief empfundene Gefühl, das euch im Waldhof Fuschlsee Resort sofort umfängt. In dieser Atmosphäre voller Geborgenheit und familiärer Leichtigkeit dürft ihr den Winter genau so erleben, wie ihr es euch erträumt habt. Ob Frau Holle gnädig war oder nicht, spielt dabei keine Rolle: Naturerlebnisse, inspirierende Ausflüge ins Salzkammergut und wohltuende Verwöhnmomente für Körper und Seele haben hier immer Saison. Ein besonderer Glanzpunkt für perfekte Wintertage: Ihr könnt euch darauf verlassen, dass der Himmel über Fuschl am See meist klar bleibt – dicken Nebel werdet ihr hier so gut wie nie finden.

Wenn Frau Holle ihre Pölster geschüttelt hat, dann geht das unbeschwerte Winterglück für alle Wintersportler:innen direkt vom Waldhof aus los. Ob beim sanften Gleiten auf Langlauf-Skiern, beim genussvollen Winterwandern oder bei der zünftigen Hüttengaudi auf der Waldhof Alm – unbeschwerte Stunden im Schnee tun einfach gut. Keine Sorge, ihr müsst hier keine Spitzensportler:innen sein. Auch wenn ihr einfach einmal ausprobieren möchtet, ob euch zum Beispiel das Gleiten auf den Loipen Freude bereitet, seid ihr genau richtig. Vor den Toren des Waldhofs könnt ihr als Wintergenießer:innen eure Runden ziehen. Oder ihr macht euch auf den kurzen Weg an den benachbarten Wolfgangsee. Hoch über dem See lockt dann die Postalm mit den schönsten Höhenloipen des Salzkammerguts, und Faistenau, nur wenige Minuten entfernt, gilt als wahres Langlaufparadies. Der Waldhof-Shuttle bringt euch Langläufer:innen direkt dorthin, wo ihr auf dem strahlenden Plateau der Sonne entgegenlaufen könnt.

Aktiv sein im Waldhof Fuschlsee Resort bedeutet Vielfalt pur

Die Aktivguides begleiten euch zu Winterwanderungen durch idyllische Landschaften rund um den Fuschlsee. Wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht und die Wintersonne euer Gesicht wärmt, dann tanken Körper und Geist neue Energie. Schneeschuhwanderer:innen erkunden unberührte Pfade. Mit den Schneeschuhen stapft ihr durch den Tiefschnee und seid der stillen Natur ganz nah. Das abwechslungsreiche Programm der Waldhof-Guides steckt voller Möglichkeiten, Wintertage aktiv und inspirierend zu erleben.

Ein kurzer, entschleunigender Spaziergang führt euch hinauf zur Waldhof Alm. Welch eine Wohltat, dass Irmi hier oben immer eine köstliche Stärkung parat hält. Vor der Hütte wird ausgelassen gerodelt und im Schnee getobt. Dort trefft ihr euch zum Eisstockschießen und Tubing. Wer bei so viel frischer Luft hungrig geworden ist, kehrt ein. Die Kasnocken sind ein Gedicht, ganz zu schweigen von der Brettljause und dem flaumigen Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster – ein Hoch auf die alpine Küche!

Ihr könnt die Schönheit der Region wetterunabhängig entdecken. Wer neue Energie tanken und unvergessliche Momente sammeln möchte, ist am Fuschlsee auch in schneearmen Wintern genau richtig. Rund um das Waldhof Fuschlsee Resort schöpft ihr aus dem Vollen: tief durchatmen, Schritt für Schritt die Natur genießen und einfach zur Ruhe kommen. Eine melancholische Zillenfahrt über den glitzernden See, warm eingehüllt in kuschelige Decken, wird auch im Winter zu einem eindrucksvollen Erlebnis, das ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Das Salzkammergut selbst lockt mit seinen einzigartigen Höhepunkten und Sehenswürdigkeiten, und Salzburg liegt nur einen Katzensprung entfernt, sodass ihr jederzeit hinfahren könnt. Einen Tag in der Mozartstadt zu verbringen, hinterlässt unvergessliche Eindrücke, und in Bad Ischl, der Kulturhauptstadt 2024, dürft ihr auf den Spuren des Kaisers wandeln. Die charmanten Kaffeehäuser verlocken dazu, bei duftendem Gebäck und warmen Getränken die Seele baumeln zu lassen, während Boutiquen, Märkte und Museen zu spannenden Entdeckungen einladen. Wer voller Unternehmungslust ist, kann sich an der Rezeption des Waldhofs die besten Insider-Tipps für abwechslungsreiche und inspirierende Wintertage geben lassen.

Euch erwartet die größte Wellnesslandschaft des Salzkammerguts. Im Waldhof Fuschlsee Resort finden Genießer:innen ein Reich für Erholung, Tiefenentspannung und Schönheit. Atmet tief durch, lasst euch vom warmen Wasser eines duftenden Kräuterbads umhüllen, genießt aromatische Saunaaufgüsse und erlebt individuelle Massagen sowie exklusive Behandlungen. Die Innen- und Außenpools sind stets angenehm temperiert und laden euch zum Schweben im Wasser ein. Dabei dürft ihr mit gutem Gewissen die behaglichen Pools genießen, denn die Gastgeber:innen legen großen Wert auf einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Betrieb. Endlich habt ihr Zeit für euch selbst, um Körper und Geist zu regenerieren.

Wenn abends in der gemütlichen Gütl Stub’n ein Fünf-Gänge-Menü aus feinsten, regionalen Zutaten serviert wird, ist das Urlaubsglück vollkommen. Vielleicht fällt draußen leise Schnee, während Kerzenschein das Restaurant in warmes Licht taucht und ihr euch verwöhnen lasst. An der SeeBar könnt ihr Wintertage am Fuschlsee perfekt ausklingen lassen – bei einem „Absacker“, einem angeregten Gespräch, ein paar Seiten im Lieblingsbuch oder einfach mit einem Glas erlesenen Weins.