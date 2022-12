Winter-Update macht Two Point Campus zu Two Point Krampus

“Die Spieler können jetzt ihren Campus mit einer ganzen Reihe von Weihnachtsleckereien wie Weihnachtsbäumen, Strümpfen, Lichterketten und sogar dem Schlitten des Weihnachtsmanns dekorieren – komplett mit Rentierteam” , so das Studio. “Wenn das nicht genug wäre, können die Spieler ihre Fakultät und Freunde in Weihnachtsanzügen, Elfenoutfits, riesigen Schneemannköpfen oder Krampus verkleiden… ähm… nennen wir es Pelz” . Der neue Herausforderungsmodus Two Point Krampus lässt euch eure Schüler vor einer festlichen Bedrohung verteidigen. Wenn die Community des Spiels weltweit gemeinsam 1 Milliarde Dollar im Spiel im neuen Level aufbringen kann, erhält jeder einen “geheimen Stechpalmen-Jolly-Gegenstand”.

Das Winter-Update von Two Point Campus ist da – und es ist kostenlos. Der Krampus erscheint, um so richtig Chaos anzurichten!

“Alle Gegenstände, Kostüme und die Herausforderungsmodusstufe bleiben nach der Veranstaltungsperiode bestehen”, erklärt das Team. “Alle Ihre festlichen Gegenstände funktionieren sogar im Space Academy DLC des Two Point Campus, der jetzt auf allen Plattformen erhältlich ist.” Im Spiel geht es darum, einen Campus zu leiten – mit all seinen Herausforderungen. Während die Krankenhaussimulation Two Point Hospital im Vergleich noch ziemlich einfach war, ist das Campus-Spiel komplizierter. Doch der Universitätssimulator kann mit seinen ganz eigenen Trümpfen aufwarten und macht es Taktik-Füchsen sehr einfach, das Spiel zu lieben. Schön, dass es auch noch regelmäßige Gratis-Updates wie das Winter-Update gibt. So soll das sein!