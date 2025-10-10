Winter- und Weihnachtszauber im Castello Königsleiten

Königsleiten liegt dort, wo der Winter zu Hause ist: auf 1.600 Höhenmetern zwischen Hohen Tauern und Zillertaler Alpen. Zum Advent staubt es von den Gipfeln ringsum. Das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten zelebriert Sternstunden im Advent.

Es ist das einzige bio-zertifizierte Hotel in der Zillertal Arena und ein Vorzeigebetrieb der gesamten Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern: Das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** auf dem Gerlospass zwischen dem Salzburger Oberpinzgau und dem Tiroler Zillertal. Mit Sankt Nikolaus laufen 150 Meter vor der Hoteltüre die Bergbahnen an. Die 150 Kilometer Pisten des größten Skigebiets im Zillertal verlocken zum Pulvern zwischen Hochkrimml und Zell am Ziller. Für eine ArenaTour zwischen den beiden Endpunkten der Zillertal Arena brauchen selbst sportliche Skifahrer mindestens fünf Stunden. Durch ein „Best of“ schwingen sich Begleiter von Seniorchef Hubert beim Hausskitag des Castello Königsleiten.

Tief in die Castello-Gastfreundschaft eintauchen

Wurden die Pisten ausgekostet, bietet das Castello Königsleiten genussvolle Kostproben seiner Gastfreundschaft an: Der kleine Weihnachtsmarkt beim Hotel lädt zum Zwischenstopp bei Glühwein und Lebkuchen oder einem Kaiserschmarrn vom Grill von Juniorchef Christian. Drinnen im Hotel wärmt die Bio-Nachmittagsjause mit Suppe und warmen Snacks. Der Wellnessbereich dreht die Wohlfühltemperatur noch weiter nach oben: Infrarotkabine, Aroma- und Soledampfbad, Bio-Kräuter- und Finnensauna vertreiben die Winterkälte aus den Gliedern. Ein Saunagang ist ein ganzheitliches Genusserlebnis, das vitalisiert,entsäuert, entschlackt und die Abwehrkräfte stärkt. Wohltuende Massagen mit Arnika-, Johanniskraut, Rosmarin- oder Lavendelöl beleben zusätzlich und lösen Verspannungen in Muskeln und Gelenken.

Hundertprozentig empfehlenswert

Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist Europas erste Biomusterregion und das Castello das einzige bio-zertifizierte Hotel inder gesamten Zillertal Arena. Alpine Kochkunst und vegane 5-Elemente-Küche werden hier ebenso angeboten, wie vegane, gluten- oder histaminfreie Kost. Im Rahmen der Castello Verwöhnpension können Sportler außerdem proteinreiche Ernährung buchen. Mit wenig Fett, ohne Zucker, und trotzdem gehalt- und wertvoll wie man es nach dem Wintersport braucht. Bioqualität und Regionalität in der Küche ist im Castello Königsleiten ebenso eine Selbstverständlichkeit wie Allergiker-Zimmer und Nachhaltigkeit im gesamten Hotelbetrieb. Als ökologisch ausgerichteter und der Nachhaltigkeit verpflichteter Betrieb trägt das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten das österreichische Umweltzeichen und das EU Eco-Label. Alles Gründe, warum Gastgeberfamilie Eder 100 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.de und 9,0 Punkte auf booking.com für sich verbuchen kann. Auch ich kann das Biohotel Castello empfehlen – lest hier meinen Bericht.