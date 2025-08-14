Winter Resort Simulator 3 angekündigt, bei gamescom 2025 spielbar

Publisher Aerosoft und Entwickler Simuverse Interactive enthüllen mit einem Trailer den Winter Resort Simulator 3.

Über den Winter Resort Simulator 3

Der dritte Teil der beliebten Winter Resort-Simulation erscheint passenderweise im Winter für PC und Konsolen. Allerdings nicht dieses Jahr, denn noch befindet sich der Winter Resort Simulator 3 mitten in Entwicklung. Bis zum Release wird es noch einige Zeit dauern. Im Winter 2026/27 wird es schließlich so weit sein.

Wer auf der gamescom 2025 einen ersten Blick auf den Titel werfen will, kann sich das Spiel in Halle 4.2 am Stand von Aerosoft (A-043) näher ansehen. Hier ist die offizielle Website des Spiels auf Steam, und die Entwickler läuten eine neue Ära der Skigebiets-Simulation ein und setzen völlig neue Maßstäbe in Sachen Realismus und Immersion.