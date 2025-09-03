Willkommen im Vital CAMP Bayerbach: Dein Herbstglück wartet

Der Herbst hat eine ganz besondere Magie. Die Luft wird klarer, die Blätter färben sich in goldenen Tönen und die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Ihr liebt die grenzenlose Freiheit, die euch das Campen schenkt? Dann werdet ihr im Vital CAMP Bayerbach eure persönliche Oase der Ruhe und des Abenteuers finden. Wenn die Sommerhitze weicht und der Trubel nachlässt, ist es der perfekte Ort für alle, die sich nach einer aktiven Auszeit sehnen.

Euch erwarten hunderte Kilometer an Rad- und Wanderwegen, die sich malerisch durch die sanfte Hügellandschaft des niederbayerischen Rottal-Inns schlängeln. Ihr könnt eure Herzen höherschlagen lassen, während ihr die bunte Herbstnatur erkundet und die milde Sonne auf der Haut spürt.

Das Vital CAMP Bayerbach bietet euch eine erstklassige Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten, die weit über das klassische Campen hinausgehen. Ihr könnt wählen zwischen klassischen Zeltplätzen, modernen Mobilheimen, gemütlichen Appartements oder sogar exklusiven Chalets, die euch hundertprozentige Privatsphäre und jeden nur erdenklichen Wohnluxus bieten. Ihr werdet sehen: Camping auf höchstem Niveau, das ist hier kein leeres Versprechen, sondern gelebte Realität.

Nach einem Tag voller Entdeckungen könnt ihr euch im wohltuenden Thermalhallenbad entspannen oder das „Hotelfeeling“ in der wunderschönen Saunawelt genießen. Ein Highlight ist hier zweifellos die Außensauna mit ihrer atemberaubenden Panoramaverglasung.

Ihr möchtet auch im Urlaub fit bleiben? Das Vital CAMP Bayerbach hat vorgesorgt. Ihr dürft am kostenlosen Fit- & Vitalprogramm teilnehmen und euch an der frischen Luft so richtig auspowern. All diese Annehmlichkeiten, von der Nutzung der Wellnesslandschaft bis zum Sportprogramm, sind für alle Übernachtungsgäst:innen im Preis inbegriffen. An warmen Herbsttagen könnt ihr euch sogar noch einmal im Naturbadesee erfrischen.

In den bayerischen Herbstferien ist auch für die kleinsten Gäst:innen gesorgt: sie können sich auf ein buntes Kinderprogramm mit Spielen und tollen Naturerlebnissen freuen, während ihr Erwachsenen euch eine wohlverdiente Auszeit gönnt.

Das Vital CAMP Bayerbach hat das ganze Jahr über geöffnet und gehört zu den am besten bewerteten Campingplätzen Europas. Wenn ihr euch nach einer Auszeit zwischen Natur, Erholung und Komfort sehnt, seid ihr hier genau richtig. Der goldene Herbst geht hier nahtlos in einen kuscheligen Winter über, sodass ihr immer den perfekten Zeitpunkt für euren Besuch finden werdet.