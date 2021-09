Wildcat Gun Machine: Bullet-Hell-Dungeon-Crawler angekündigt

Daedalic Entertainment and Chunkybox Games kündigten zum Start in den Herbst mit Wildcat Gun Machine eine verrückte Mischung aus Bullet-Hell-Shooter und Dungeon-Crawler an, die bereits Ende 2021 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Eine Demo ist vom 1. – 7. Oktober im Rahmen des Steam Next Fest kostenlos spielbar.