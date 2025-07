Wild Hearts S (Switch 2) bekommt eine Demoversion

Eines der vielen Spiele, die diesen Monat auf der Switch 2 erscheinen, ist Koei Tecmos Monster Hunter-ähnliches Spiel Wild Hearts S.

Über Wild Hearts S

Jetzt, vor der offiziellen Veröffentlichung am 25. Juli 2025, hat das japanische Team an ausgewählten Standorten eine Demo auf Nintendos neuem Hybridsystem veröffentlicht. Wir können es in Ländern wie Australien und Japan herunterladen, und es wird erwartet, dass es bald in anderen Regionen verfügbar sein wird. Es werden etwa 24 GB freien Speicherplatz auf dem System benötigt, wobei das vollständige Spiel im Nintendo eShop als 34,5 GB aufgeführt ist. Diese neue Version des Spiels ermöglicht es, uns mit bis zu drei anderen Spielern zusammenzutun, während wir Bestien bekämpfen, während wir die Jagdgründe ergründen und uns mit mehreren Kampfstilen und Waffen der Wildnis anpassen.

WILD HEARTS S soll am 25. Juli 2025 auf Nintendo Switch 2 erscheinen. Der Publisher Koei Tecmo schreibt darüber: „Meistere alte Technologie, um riesige Bestien in einer Fantasiewelt zu jagen, die vom feudalen Japan inspiriert ist! Jage in einem Rudel von bis zu vier Spielern im nahtlosen Koop-Op oder spiele als einsamer Wolf, während du gegen furchterregende Bestien kämpfst, die von der wilden Kraft der Natur selbst durchdrungen sind. Stelle deine Jagdgründe und Waffen her, bereite dich für die Jagd aus und nimm die riesigen Monster in dieser chaotischen Welt, die wild geworden ist.“ Wenn euch das anspricht, gibt es auch noch Bewegtbilder zum neuen Game – hier ist das Video auch schon für euch: