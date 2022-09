Wild Hearts – das nächste große Jagdspiel von Koei Tecmo und EA

Electronic Arts hat den Namen seiner kommenden Koei Tecmo-Kollaboration bekannt gegeben: Wild Hearts. Es soll das nächste große Jagdspiel sein!

Mehr über Wild Hearts

Ein Trailer für das Spiel, den EA zuvor als “das nächste große Jagdspiel” bezeichnete, wird am Mittwoch, den 28. September, veröffentlicht. “Es ist eine Ehre, mit EA Originals zusammenzuarbeiten und die Unterstützung eines Teams mit einer so unglaublichen Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung bahnbrechender neuer Spiele zu haben”, sagte Yosuke Hayashi, Executive VP von Koei Tecmo, zuvor über das Projekt. “Das EA-Team nimmt unsere kreative Unabhängigkeit voll und ganz an und ist zu unschätzbaren Partnern geworden, die sowohl Entwicklungs- als auch Publishing-Unterstützung bieten. Das Hinzufügen der globalen Ressourcen von EA mit unseren eigenen wird uns helfen, eine neue Art von Jagdwild einem globalen Publikum von Spielern vorzustellen und unsere Reichweite auf globale Märkte auszudehnen. Ich freue mich wirklich auf den Tag, an dem Spieler aus der ganzen Welt dieses neue Spiel spielen können.“

EA Partners GM Jeff Gamon fügte hinzu: “Aufbauend auf dem unglaublichen Erfolg von EA Originals, zu dem die jüngsten Veröffentlichungen von It Takes Two und Knockout City gehören, freuen wir uns, mit dem erstaunlich talentierten Omega Force-Team zusammenzuarbeiten. Sie haben das Jagdgenre auf die nächste Stufe gehoben und ihr bewährtes Talent für Kampf-Gameplay mit unerwarteten und innovativen Mechaniken kombiniert. Wir können es kaum erwarten, der Welt ihr bahnbrechendes neues Abenteuer später in diesem Monat vorzustellen.“ Ein Trailer zu Wild Hearts soll demnächst schon erscheinen, und wir dürfen schon gespannt sein, wie das Ganze in Action aussehen wird. Wäre so ein Jagdspiel etwas für euch?