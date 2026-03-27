Wiedereröffnung nach Umbau: Das Gorfion Familienhotel Liechtenstein öffent im Dezember 2026

Nach einer umfassenden Neuausrichtung und einem ambitionierten Umbau öffnet das Gorfion Familienhotel Liechtenstein in Malbun am 4. Dezember 2026 wieder seine Türen und zeigt deutlich, wohin sich moderner Familienurlaub entwickelt: vielseitiger, durchdachter und konsequent auf die Bedürfnisse aktiver Familien ausgerichtet.

Diese Weiterentwicklung hat im Gorfion Tradition. Das Vier-Sterne-Superior Familien- und Kinderhotel auf 1.600 Metern Seehöhe steht seit jeher für hochwertigen Familienurlaub und geht nun den nächsten Schritt: hin zu noch mehr Erlebnis, noch mehr Qualität und noch mehr Raum für gemeinsame Zeit. Neue Familienbereiche, eine erweiterte Wasserwelt und zusätzliche Erlebnisangebote greifen ineinander und schaffen ein lebendiges Urlaubserlebnis, das Kinder begeistert und Eltern nachhaltig entspannt.

Wohnen & Wohlfühlen für die ganze Familie

Was sich im Gesamtkonzept zeigt, wird auch im Detail spürbar. So wurde der Wohnkomfort gezielt weitergedacht: Die neuen Zimmer sind hochwertig mit Naturholz gestaltet, grösstenteils mit eigenem Kinderzimmer konzipiert und mit praktischer Baby- und Kleinkindausstattung versehen. Es entstehen Rückzugsorte, in denen sich Familien vom ersten Moment an zuhause fühlen.

Spass für Kinder – Zeit für Eltern

Gleichzeitig bleibt das, was das Gorfion seit jeher auszeichnet, erhalten und wird sogar noch weiter ausgebaut: die aussergewöhnlich umfangreiche Betreuung. Mit bis zu 79 Stunden liebevoll gestalteter Kinderbetreuung pro Woche sowie 40 Stunden Babybetreuung geniessen Familien ein Höchstmass an Flexibilität. Während Kinder in Herrn Gorfions KidsClub spielen, basteln, toben und neue Freundschaften schliessen, entsteht für Eltern Freiraum – für Erholung, gemeinsame Zeit und ganz bewusste Auszeiten.

Abgerundet wird dieses Urlaubserlebnis durch ein Kulinarik-Konzept, das Genuss unkompliziert erlebbar macht. Die Gourmet-Vollpension, kombiniert mit einem alkoholfreien All-Inclusive-Angebot, begleitet Gäste entspannt durch den Tag – vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über abwechslungsreiche Mittags- und Jausenangebote bis hin zum abendlichen Fünf-Gänge-Menü. Neu sind Softgetränke ganztägig sowie Kaffee, Tee und Kakao bis 17 Uhr all inclusive und in Selbstbedienung. Regionale und saisonale Produkte sorgen dabei für authentischen Geschmack und echte Genussmomente.

Perfekte Lage für den Winter: Ski-In & Ski-Out für die ganze Familie

Die Lage im familienfreundlichen Skigebiet Malbun ist nicht nur ein Vorteil – sie ist ein echtes Erlebnisversprechen. Mit Ski-In & Ski-Out starten Familien ohne Umwege in den Skitag: raus aus dem Hotel, hinein in den Schnee.

Gerade für Familien entsteht daraus ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit. Die überschaubaren Pisten und die Kinderskischule direkt am Haus erleichtern insbesondere Einsteigern den Zugang zum Wintersport. So werden aus den ersten vorsichtigen Schwüngen schnell sichere Bewegungen und aus kleinen Momenten grosse gemeinsame Erinnerungen. Ob Skifahren, Rodeln, Eislaufen oder Schneeschuhwanderungen durch die verschneite Bergwelt: Der Winter wird hier zum aktiven Familienerlebnis.

Erlebnis & Entspannung für alle Generationen

Nach einem Tag an der frischen Bergluft setzt sich das Erlebnis im Hotel nahtlos fort. Mit dem Umbau wurde auch der Erholungsbereich gezielt weiter-entwickelt und verbindet Bewegung, Spass und Entspannung auf neue Weise. Ein beheizter Innenpool mit Gegenstromanlage trifft auf einen Panorama-Aussenpool, der selbst im Winter beeindruckende Ausblicke eröffnet.

Für die jüngsten Gäste entstehen dabei eigene Erlebniswelten im Wasser: separate Kinderbereiche laden zum spielerischen Entdecken ein, während eine integrierte Wasserrutsche den Poolbereich zu einem lebendigen Treffpunkt für kleine Abenteurer macht.

Gleichzeitig eröffnet sich für Eltern Raum für erholsame Auszeiten. Im Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad sowie vielfältigen Massage- und Beauty-anwendungen rückt die Regeneration in den Mittelpunkt, während der Fitnessraum neue Energie für aktive Urlaubstage bietet. Ergänzt wird das Angebot durch die hauseigene Schwimmschule, die Kinder ganzjährig dabei begleitet, sich sicher und mit Freude im Wasser zu bewegen.