Wie Nintendo: Das ist im neuen Xbox-Update alles enthalten

Microsoft hat am 12. November ein neues Xbox-System-Update veröffentlicht, und dabei folgt der Konzern dem Vorgehen von Nintendo.

Zum neuesten Xbox-Update

Wir sollten einen kleinen Datei-Download erwarten, bei dem der Firmware-Patch als 10.0.2610.6194 bezeichnet wird. Da es noch nicht einmal einen Monat her ist, dass wir das letzte Mal ein System-Update für die Steigerung der Systemstabilität erhalten haben, wird es auch hier ähnlich sein. Laut Microsoft ist der aktuelle Firmware-Patch für „Allgemeine Stabilität und Leistungsverbesserungen“ vorgesehen. Ja, das war’s auch schon! Im Vergleich dazu enthielt das Systemupdate des letzten Monats Verbesserungen des Game-Hubs und Rewards-Updates. Wir erinnern uns:

Anpassungsmöglichkeiten

Wir können jetzt die Spielverlaufskachel von zu Hause aus ein- und ausblenden, um unseren Bedürfnissen am besten zu entsprechen. Geht dazu einfach zu Einstellungen > Allgemein > Personalisierung > Spiele & Apps > Spielverlauf ausblenden.

Prämienstufe

Microsoft hat die Prämienstufe zu eurem My Rewards-Hub hinzugefügt und den Kaufprozess von Inhalten aktualisiert, um eure Prämienstufe und die Anzahl der Prämienpunkte anzuzeigen, die ihr bei jedem Kauf erhaltet.

Besserer Spiel-Hub

Weiters hat Microsoft offizielle Club-Inhalte und In-Game-Vorteile zum Game-Hub-Erlebnis für Spiele hinzugefügt, die diese Funktionen unterstützen, um die Verbindung mit euren Lieblingsspielen zu erleichtern.