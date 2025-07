Wie geht es weiter mit Sea of Thieves? Eine Direct gibt Antwort

Rare wird heute um 16 Uhr seine erste Sea of Thieves-Community-Direct abhalten. Es geht um nichts weniger als die Zukunft des Games!

Über Sea of Thieves

Die Sendung, die über das Video unten zu sehen sein wird, beginnt um 16 Uhr und wird laut Rare „einen Blick auf unsere nächsten beiden Staffeln und darüber hinaus“ enthalten. „Schließen Sie sich den Kern-Crew-Mitgliedern für das allererste Sea of Thieves Community Direct an, wo sie über kommende Saisons, große Änderungen des Insider-Programms und ein viel gefragtes Feature sprechen werden, das in letzter Zeit in der Entwicklung ist“, heißt es. Der Stream kommt eine Woche, nachdem Rare mehrere erfahrene Entwickler im Rahmen weit verbreiteter Entlassungen bei Microsoft verloren hat, bei denen sein Entwicklungsprojekt Everwild abgesagt wurde. Konzentriert sich das Team jetzt ausschließlich auf SoT, oder gibt es etwas völlig Neues? Warten wir’s ab – ab 16 Uhr jedenfalls werden wir hier mehr sehen und erfahren. Was glaubt ihr, ist nach den nächsten beiden Saisonen Schluss?