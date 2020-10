Wie funktioniert in Hearthstone Verderben?

Blizzard hat mit der neuesten Hearthstone Erweiterung namens Dunkelmond-Wahnsinn eine neue Mechanik hinzugefügt – dadurch feiert in Hearthstone Verderben seine Premiere als Standardfähigkeit. Doch was kann sie?

Hearthstone Verderben

Karten mit dem Schlüsselwort Verderben entfesseln ihre unheimliche Energie, wenn sie Zeugen unglaublicher Macht und Zerstörungsgewalt werden. Wenn ihr eine Karte mit Verderben in der Hand haltet, müsst ihr nur eine andere Karte mit höheren Manakosten ausspielen, um den Bonuseffekt zu ermöglichen. Schauen wir uns das am folgenden Beispiel an – hier wurde zuerst ein Minion der Stufe 6 ausgespielt, wodurch sich der Hearthstone Verderben-Bonus aktiviert und die Karte sich verändert. Sie bekommt andere Fähigkeiten

Die Optionen von Verderben sind äußerst unterschiedlich: So könnt ihr einfach mal einen fünf statt drei Rekruten der silbernen Hand herbeirufen, oder am Beispiel zu sehen ist, 2 Schaden an alle feindlichen Dienern zusätzlich anrichten.